Пыталась вернуть коммунизм, оскандалилась в Голливуде: куда пропала Акула

В нулевые российский танцпол разрывала песня «Кислотный диджей» певицы Акулы. Оксана Почепа, скрывавшаяся за этим псевдонимом, на тот момент даже не достигла совершеннолетия. Сегодня певице больше 40 лет, но она продолжает выпускать музыку и выступать со своими старыми хитами. «Рамблер» вспоминает путь артистки и рассказывает, чем она занимается сегодня.

С чего начиналась карьера Акулы

Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, родилась в Ростове-на-Дону 20 июля 1984 года. Когда ей было семь, она отправилась на вокальное отделение музыкальной школы. Также занималась акробатикой и выступала в составе различных детских ансамблей. Когда ей было 13, Почепа прошла кастинг в коллектив «Малолетка» и стала его солисткой.

В составе этой группы певица отправилась в тур «Молодёжь против наркотиков». На одном из концертов её заметил Сергей Жуков, в ту пору уже ставший известным как участник поп-дуэта «Руки Вверх!». Именно он в 2001 году пригласил её в проект «Акула» и поспособствовал премьере песен «Кислотный диджей», «Такая любовь» и других, ставших хитами. Спустя четыре года после сотрудничества с Жуковым Почепа покинула его продюсерский центр из-за тяжёлых условий труда и отсутствия хорошего заработка. После 2007 года артистка решила выпускать музыку под собственным именем.

Жизнь после «Акулы»: США, политика и скандал с Мелом Гибсоном

Почепа продолжила выпускать музыку, но ей не удалось остаться на пике популярности. С 2004 по 2006 год она проживала в США, а в 2009-м внезапно попала в центр скандала. Почепу якобы засняли в компании американского актёра Мела Гибсона. В это время он как раз разводился с супругой Робин Мур. Общаясь с журналистами, Почепа отказывалась от комментариев, поэтому не предоставила ни подтверждения, ни опровержения слухов. Тем не менее вскоре стало известно, что Акулу спутали с другой россиянкой — пианисткой Оксаной Григорьевой.

В 2014-м Почепа вновь привлекла к себе внимание, когда решила баллотироваться в совет депутатов села Краснопахорского, расположенного в Московской области. Певица представляла интересы партии КПРФ. Добиться избрания артистке не удалось: в 2018 году в интервью «Собеседнику» Почепа отметила, что её кандидатура набрала всего 7% голосов. На этом её политическая карьера подошла к концу.

Оксана Почепа в 2026 году: дочь, замужество, новая музыка

В 2024 году Оксана Почепа исполнила свою давнюю мечту и впервые стала матерью, у неё родилась дочь Раиса. Тем же летом 39-летняя артистка вступила в брак с композитором Игорем Бабаевым. Возлюбленные познакомились на съёмках телешоу «Ну-ка, все вместе!»: они оба входили в судейскую сотню.

Сегодня артистка продолжает записывать новые песни, а также работает над саундтреками для крупных кинопроектов. К примеру, Почепа помогала супругу с музыкальным сопровождением комедии «Беляковы в отпуске» (2024), а также сериалов «Солнце, море, два ствола» (2024) и «Маймор и Меймун». В 2025 году артистка выпустила композиции «Моя любовь», «Она его любила», «Ты другой», а также композиции «Утро без тебя» и «С тобой».

