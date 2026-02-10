Кто такой Ганвест, придумавший слова «шнейне», «пепе» и «вотафа»

Если вы проводите много времени в интернете, то могли наткнуться на странные слова «пепе», «шнейне», «фа» и «вотафа». Их придумал рэпер Ганвест, до недавних пор пользовавшийся популярностью в основном у поклонников русского рэпа. «Рамблер» оглядывается на его творческий путь и рассказывает, почему Ганвест резко стал популярным.

© Соцсети Ганвеста

Кто такой Ганвест и откуда он взялся

Руслан Гоминов, он же Ганвест, родился 11 ноября 1992 года в казахстанском Актау. В 2008-м он начал заниматься музыкой и даже пытался пробиться в лейбл Тимати Black Star, но безуспешно. После этого артист отодвинул творческие амбиции и стал барбером, параллельно выпуская новые композиции и забивая тело татуировками. Его первые большие хиты вышли в 2018 году: песни «Дурман», «Никотин» и «Ананасовый сироп» попали в чарты.

© Соцсети Ганвеста

Ганвест в 2025-м: смена имиджа, мемная популярность и изобретение слов

Осенью 2025 года Ганвест перешёл из разряда нишевых рэперов в категорию мемных звёзд интернета. Именно тогда музыкант начал использовать в соцсетях внешне бессмысленные слова «пепе», «шнейне», «фа», «ватафа». Как сам Ганвест объяснил в YouTube-шоу «Что было дальше» в декабре 2025-го, у каждого из этих слов есть своё значение. «Пепе» — это что-то дорогое и крутое. «Шнейне» представляет собой видоизменённую форму названия бренда Chanel и точно так же описывает нечто роскошное и дорогостоящее.

«Фа» и «Вотафа» появились из английского матерного слова «f*ck». Первое используется как эмоциональное восклицание с положительной или негативной окраской в зависимости от контекста. «Вотафа» всегда означает недовольство. Ганвест не только использовал новые слова в своих постах, но и добавлял их в известные тексты. К примеру, в его TikTok появилась обновлённая версия стихотворения Пушкина «К ***», широко известного своей открывающей строчкой.

Я помню чудное мгновенье, пепе шнейне ватафа, Передо мной явилась шнейне, как мимолетное ватафа, Как гений чистой пепе. В томленьях грусти ватафа, в тревогах шнейне суеты Звучал мне пепе голос ватафа и снились милые пепе шнейне ватафа.

© Соцсети Ганвеста

Также изменился его имидж: рэпер перешёл на чёрный макияж и стал отдавать предпочтение готической одежде. Появляясь в соцсетях, Ганвест также экспериментировал со своей причёской: мог, например, завязать волосы в два девчачьих хвостика или превратить их в полноценный ирокез в стиле покойного Михаила Горшенёва из группы «Король и Шут». Его образ при этом тяжело назвать стильным: кажется, будто артист намеренно делает всё чересчур, чтобы вызвать недоумение, интерес и дискуссию вокруг самого себя.

Сам музыкант при этом отметил, что новый образ — это попытка поиронизировать над молодёжным движением вайперов, одевающихся так же. «Вайперами» называют поклонников хип-хоп-дуэта Kai Angel & 9Mice. Рэперы тоже известны тем, что вставляют в свои треки англицизмы, так что и трансформация иностранных слов в «шнейне» и «вотафа» имеет под собой логическое обоснование.

© Соцсети Ганвеста

От записи рэп-песен Ганвест не отказался. По оценке самого музыканта, он начал выпускать «саундклауд-рэп» — это жанр, сочетающий в себе минималистичное звучание, невнятный речитатив и эмоциональный посыл. Ганвест переключился на демонстрацию крутизны, набитого кошелька и своего лексикона. Песни на подобную тематику появлялись в его дискографии и прежде, но были записаны с меньшей агрессивностью. В январе 2026-го артист также пообещал в своих соцсетях, что его лонгплей «Молодая паутина» выйдет в том же году. В него войдут уже вышедшие песни «Вика любит пепе», «Стрит-бизнес» и «кодинг/шнейне». Не исключено, что странный имидж и выпуск треш-контента — это маркетинговый ход, запущенный для подогрева интереса к грядущему релизу.

Внезапную популярность Ганвеста тяжело объяснить логически. Тем не менее рэпер — далеко не первый, кто использует фриковатость в качестве своей отличительной черты. Именно так мир узнал об Альбине Сексовой и Круэлле, а также о певице Margo, выпустившей трек «Кукареку» в июле 2025 года. До этого артистка резко сменила имидж и начала называть себя «звездой номер один», а также превратила петушиный крик в часть своей песни. Возможно и такое, что чартовый успех абсурдного трека вдохновил Ганвеста поэкспериментировать с собственным имиджем и превратиться в треш-рэпера, чтобы привлечь к себе внимание. Если всё дело в этом, ход действительно сработал.

Что за мем «филяй-филяй», прозванный «гимном овуляции»