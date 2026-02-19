Восемь смертей и разгром в Берлине: чего вы не знали о «Короле и Шуте»

19 февраля в России состоялась премьера полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина продолжила сказочный сюжет одноимённого сериала 2023 года, рассказывавшего об истории создания и развития культовой рок-команды. В честь премьеры ленты «Рамблер» вспоминает интересные факты из биографии «Короля и Шута». Узнайте, из-за чего Михаил Горшенёв мог преждевременно умереть, почему группа устроила погром в Берлине и какая из их песен получила новую, «добрую» интерпретацию.

© Владимир Вяткин/РИА Новости

«Король и Шут» могли называться по-другому

Хотя сегодня лицами группы можно смело назвать Андрея Князева и Михаила Горшенёва, у истоков группы стояла другая команда. Коллектив, в конечном счёте ставший «Королём и Шутом», появился как детище одноклассников: Михаила Горшенёва и Александра Щиголёва. Изначально команда называлась «Конторой», также рассматривались варианты «Армагеддон», «Зарезанный одуванчик», «Апокалипсис» и «Король шутов». Когда к группе присоединился Андрей Князев, коллектив получил своё нынешнее название.

Обложку к некоторым релизам «Короля и Шута» рисовал Андрей Князев

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Можно сказать, что участников «Короля и Шута» объединила любовь к живописи. Михаил Горшенёв и Андрей Князев познакомились, когда учились в реставрационном училище, и начали репетировать во время прохождения практики в «Эрмитаже». Несмотря на общую любовь к искусству, только Андрей Князев продолжил развивать навык рисования, будучи в группе. Многие из его рисунков появились на обложках альбомов «Короля и Шута»: к примеру, на релизах «Герои и злодеи» (2000), «Как в старой сказке» (2001), «Продавец кошмаров» (2006) и других. Князев также работал над концертными декорациями и росписью стен в баре «Старый дом», ныне закрытом.

Однажды Горшенёва сравнили с Шурой. Ему не понравилось

Одной из главных отличительных черт Михаила Горшенёва была его особенная улыбка, в которой отсутствовали четыре передних зуба. По легенде, музыкант потерял их в детстве, когда пытался подтянуться на турнике, вцепившись в него зубами. Будущий артист провисел так минуту, но потом свалился. Беседуя с поклонницей в 2008 году, Горшенёв рассказывал об этом так:

Потом я понял прелесть настоящих клыков, когда они больше, чем остальные зубы. Я же зубы вставлял раз пять. Но тут уже другая тема — драки постоянно, кружкой или ещё что-то. Они же вылетают. Так что я решил спереди нарастить маленькие зубки, чтобы клыки выделялись. Сейчас я уже поспокойнее стал и на самом деле не такой придурок. Я себя держу в руках конкретно. Если какая драка, то я не со всеми буду драться.

Рассказывая о своих «маленьких зубах», Горшенёв подчеркнул, что его не стоит сравнивать с «популярным певцом, который просто вынул себе зубы».

Однажды «Король и Шут» устроили беспорядок в берлинском баре

© Алексей Куденко/РИА Новости

В 2006 году «Король и Шут» выпустили песню «Ром», попавшую в альбом «Продавец кошмаров». Сюжет бодрой рок-композиции разворачивался в трактире, в который вваливается весёлая компания и требует у хозяина рому. Рома, как назло, не оказывается, и гости начинают буянить. Съёмки клипа на эту песню проходили в Берлине, и, по воспоминаниям Горшенёва, всё кончилось реальными разрушениями.

Хозяева заведения и представить не могли, что русская группа наведёт там полный беспредел. А для нас это было в порядке вещей. Мы просто отрывались как хотели.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» в 2007 году артист также сетовал, что MTV отказался брать клип в ротацию. Канал объяснил это тем, что ролик «пропагандировал алкоголь». Горшенёв указал, что в клипах «их любимых рэперов шампанское льётся рекой», но ролик всё равно отказались показывать.

Михаил Горшенёв оказывался на волоске от смерти восемь раз…

Михаила Горшенёва не стало 19 июля 2013 года: музыканту было всего 39 лет. Впрочем, он мог умереть гораздо раньше: как рассказывал сам артист, он пережил восемь клинических смертей. Откровения Горшенёва были опубликованы в книге «Грешники» (2006) музыкального журналиста Ильи Стогова. В неё вошли интервью разных музыкантов, в том числе — Михаила Горшенёва. Музыкант признался, что с 20 лет употреблял героин и именно из-за него не раз оказывался на волоске от гибели. Официальной причиной смерти Горшенёва была объявлена сердечная недостаточность, вызванная алкоголем и морфием.

…и боялся быть захороненным заживо

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Хотя в песнях «Короля и Шута» часто поднимается тема смерти и загробной жизни, сам Горшенёв относился к этому вопросу с осторожностью. Как Андрей Князев рассказал «Вечерней Москве» на гражданской панихиде в июле 2013-го, среди его страхов было захоронение заживо. Фобия появилась после прочтения рассказа Эдгара По «Заживо погребённые». При жизни Горшенёв настаивал, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли. Умершего артиста действительно кремировали, но прах захоронили на Богословском кладбище. Сегодня на месте его могилы стоит монумент, воздвигнутый в 2014 году.

Андрей Князев выпустил «добрую» версию известного хита «КиШ»

Хотя группы «Король и Шут» и «Мельница» можно объединить под ярлыком фолк-рока, их композиции очень отличаются друг от друга. Именно поэтому поклонники обеих команд очень удивились, когда в 2022 году Андрей Князев объединился с Натальей О’Ши для записи новой версии песни «Проклятый старый дом». Композиция получила название «Прекрасный старый дом» и вошла в саундтрек мультфильма «Финник» о дружбе домового и маленькой девочки. В новой версии призрак гнусного старика превратился во «вздорного» домового, который не хочет делиться «прекрасным старым домом». Хотя герои обеих песен не рады гостям, домовой, в отличие от слепого и жуткого злого деда, предстаёт как положительный персонаж.

