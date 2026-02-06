Катя IOWA и Минаева показали женскую силу в новом клипе

Катя IOWA и Минаева выпустили клип на песню «Сильная», где артистки открыто говорят о собственной хрупкости и важности бережного отношения к себе.

© Предоставлено менеджментом артистов

«Сильная» — это напоминание, что мир не рухнет, если ты позволишь себе остановиться. Быть «сильной» — это не значит нести все тяготы в одиночку. Иногда настоящая сила — это вовремя попросить о помощи или просто дать себе отдохнуть», — поделилась Катя IOWA, её слова приводятся в пресс-релизе.

Съёмки ролика прошли в клубе Gazgolder, который закрылся в конце 2025 года. На один день площадка превратилась в декорации вечернего шоу, а винтовая лестница и ВИП-зона стали местом для танцев. Ведущего сыграл актёр Даниил Воробьёв. Некоторые сцены были созданы с помощью нейросети, чтобы подчеркнуть влияние искусственных шаблонов и нехватку настоящего общения.

Видео по теме от RUTUBE

«На площадке оказалось много доверия и честного диалога — это редкость и большая ценность. Режиссёр ролика Ярослава точно уловила и передала наши с Катей замысел и посыл песни. Я погрузилась в процесс и чувствовала ту же вовлечённость от всей команды», — рассказала Минаева.

Идея клипа принадлежит Кате и Ксении, а реализовала её режиссёр Ярослава Попова, известная по работам с Клавой Кокой, Юлей Гаврилиной, Ромой Мальбэком и другими.

«Идея Кати и Ксюши попала в моё ощущение от песни. В ней есть энергия и усталость, ирония и желание вырваться из навязанной роли быть "сильной". Мы пришли к образу шоу как синтетического пространства — красивого, громкого, но по сути пустого. В этом мире живое всегда сильнее: энергия Кати и Ксюши пробивает цифровые маски и возвращает ощущение контакта. Этот клип про то, что сегодня сила всё ещё остаётся в честности и живой эмоции, а не за масками цифровых аватаров», — поделилась Ярослава Попова.

6 и 7 февраля Катя IOWA и Минаева представят трек «Сильная» на сцене BIG LOVE SHOW в Санкт-Петербурге и Москве.

Катя IOWA — белорусская и российская певица, автор песен, вокалистка поп-рок-группы IOWA. Известна хитами «Улыбайся», «Маршрутка», «Мама».

Ксения Минаева — российская певица, автор-исполнитель, ставшая популярной после участия во 2-м сезоне шоу «Песни» на ТНТ и финала проекта. Уникальный голос, стиль инди-поп, резидент лейбла Gazgolder. Известна по хитам «Шоколадка», «На ощупь» и дебютному альбому «Диско шар».

Каким получился новый альбом Ксении Минаевой, исполнительницы хита «Шоколадка»