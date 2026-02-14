Любовь на балах и войнах: что послушать ко Дню святого Валентина

Если у вас нет планов на День святого Валентина, а романтики всё равно хочется, не стоит отчаиваться. Как раз для таких случаев музыкальный сервис Звук представил подборку лучших аудиокниг о любви. Рассказываем, что можно найти в разделе и на что стоит обратить особое внимание.

© Lie Still

Книги о первой любви

Вспомнить юность и повторно пережить волнения первой влюблённости поможет раздел «Первая любовь». Сюда вошло несколько историй жанра young adult, нацеленного на аудиторию от 14 до 21 года. К ним, например, можно отнести книги «Магниты» Натальи Способиной и «Сыщиков с Нанкин-роуд» Александры Максимовой. Последняя история обаятельно сочетает переживания юношеской влюблённости и исторический детектив с отсылками на Шерлока Холмса. В этом разделе также можно найти произведения советских писателей: «Вам и не снилось» Галины Щербаковой и «Киммерийское лето» Юрия Слепухина.

Полный список книг, вошедших в подраздел, выглядит так:

Современные романы о любви

© Mat Hayward/Getty Images

Писательница Элизабет Гилберт

Поклонники современных романтических комедий наверняка найдут чем поживиться в разделе с современными романами о любви. К примеру, здесь есть книгу «Город женщин» авторства Элизабет Гилберт. Писательница известна своим романом «Ешь, молись, люби», который лёг в основу одноимённого фильма с Джулией Робертс в главной роли. В раздел также попали произведения американки Кристин Хармель, известной по бестселлерам «Забвение пахнет корицей» и «Жизнь, которой не стала моей».

Полный список аудиокниг в разделе выглядит так:

Классические романы о любви

Раздел завершается блоком с романами, занявшими крепкое и прочное место в истории мировой литературы. Сюда попали произведения как зарубежных, так и российских авторов. Романы «Джейн Эйр» и «Гордость и Предубеждение» перенесут слушателя в эпоху балов и долгого созревания чувств, а с «Грозовым перевалом» стоит ознакомиться в преддверии грядущей кинопремьеры с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Обе части романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл расскажут о любовном треугольнике в годы Гражданской войны в США. Произведения русских авторов представлены книгами Льва Толстого, Александра Куприна, Ивана Тургенева и других классиков.

Полный список романов, вошедших в блок, выглядит так:

Лучшие песни о любви: от культовых баллад до современных поп-хитов