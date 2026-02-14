Любовь на балах и войнах: что послушать ко Дню святого Валентина

Лучшие книги о любви ко Дню святого Валентина — подборка романтических произведений
Если у вас нет планов на День святого Валентина, а романтики всё равно хочется, не стоит отчаиваться. Как раз для таких случаев музыкальный сервис Звук представил подборку лучших аудиокниг о любви. Рассказываем, что можно найти в разделе и на что стоит обратить особое внимание.
Книги о первой любви
Вспомнить юность и повторно пережить волнения первой влюблённости поможет раздел «Первая любовь». Сюда вошло несколько историй жанра young adult, нацеленного на аудиторию от 14 до 21 года. К ним, например, можно отнести книги «Магниты» Натальи Способиной и «Сыщиков с Нанкин-роуд» Александры Максимовой. Последняя история обаятельно сочетает переживания юношеской влюблённости и исторический детектив с отсылками на Шерлока Холмса. В этом разделе также можно найти произведения советских писателей: «Вам и не снилось» Галины Щербаковой и «Киммерийское лето» Юрия Слепухина.
Полный список книг, вошедших в подраздел, выглядит так:
- Дмитрий Сиротин — «Возьмёт и прилетит»;
- Виктория Побединская — «Парадокс севера»;
- Галина Щербакова — «Вам и не снилось»;
- Екатерина Соболь — «Артефакторы. Уходя, закройте двери»;
- Федерико Моччиа — «Три метра над небом. Я тебя хочу»;
- Салли Руни — «Прекрасный мир, где же ты»;
- Юрий Слепухин — «Киммерийское лето»;
- Анна Гришина — «Кулачок»;
- Виктория Побединская — «Ржавчина»;
- Салли Руни — «Нормальные люди»;
- Наталья Способина — «Магниты»;
- Ольга Кромер — «Каждый атом»;
- Элейна Брусас — «После этого»;
- Александра Максимова — «Сыщики с Нанкин-Роуд»;
- Элена Ферранте — «Моя гениальная подруга»;
- Керстин Гир — «Таймлесс. Рубиновая книга».
Современные романы о любви
Писательница Элизабет Гилберт
Поклонники современных романтических комедий наверняка найдут чем поживиться в разделе с современными романами о любви. К примеру, здесь есть книгу «Город женщин» авторства Элизабет Гилберт. Писательница известна своим романом «Ешь, молись, люби», который лёг в основу одноимённого фильма с Джулией Робертс в главной роли. В раздел также попали произведения американки Кристин Хармель, известной по бестселлерам «Забвение пахнет корицей» и «Жизнь, которой не стала моей».
Полный список аудиокниг в разделе выглядит так:
- Марк Леви — «Лавка запретных книг»;
- Элизабет Гилберт — «Город женщин»;
- Мелисса Фергюсон — «Встречи на полях»;
- Ребекка Яррос — «Доля вероятности»;
- Дина Рубина — «Синдром Петрушки»;
- Элизабет Страут — «Ах, Вильям»;
- Нейтан Хилл — «Веллнесс»;
- Кристин Хармель — «Забвение пахнет корицей»;
- Грейс Райли — «Первый раунд»;
- Елена Колина — «Взрослые игры»;
- Кристин Хармель — «Жизнь, которая не стала моей»;
- Виктория Побединская — «48 минут. Осколки»;
- Дана Делон — «Валентин»;
- Дана Делон — «Падающая звезда»;
- Кэролайн Ли — «Стальное сердце».
Классические романы о любви
Раздел завершается блоком с романами, занявшими крепкое и прочное место в истории мировой литературы. Сюда попали произведения как зарубежных, так и российских авторов. Романы «Джейн Эйр» и «Гордость и Предубеждение» перенесут слушателя в эпоху балов и долгого созревания чувств, а с «Грозовым перевалом» стоит ознакомиться в преддверии грядущей кинопремьеры с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Обе части романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл расскажут о любовном треугольнике в годы Гражданской войны в США. Произведения русских авторов представлены книгами Льва Толстого, Александра Куприна, Ивана Тургенева и других классиков.
Полный список романов, вошедших в блок, выглядит так:
- Александр Дюма — «Дама с камелиями»;
- Лев Толстой — «Анна Каренина»;
- Фёдор Достоевский — «Маленький герой»;
- Александр Куприн — «Гранатовый браслет»;
- Джейн Остин — «Гордость и Предубеждение»;
- Эмили Бронте — «Грозовой перевал»;
- Маргарет Митчелл — «Унесённые ветром»;
- Шарлотта Бронте — «Джейн Эйр»;
- Чарльз Диккенс — «Дэвид Копперфилд»;
- Уильям Шекспир — «Ромео и Джульетта»;
- Гайто Газданов — «Вечер у Клэр»;
- Фрэнсис Скотт Фицджеральд — «Великий Гэтсби»;
- Иван Тургенев — «Дворянское гнездо»;
- Стефан Цвейг — «Фантастическая ночь».
