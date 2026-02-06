Под куполом Большого Московского Цирка пройдёт месса любви с Сюзанной

13 февраля 2026 года в Большом Московском Цирке на проспекте Вернадского пройдёт Love Mass performance — новый проект фестиваля PERFORMA(R). Арена цирка на один вечер станет пространством для музыкальной литургии, приуроченной ко Дню всех влюблённых.

© Предоставлено организаторами мероприятия

Событие объединит музыку, хореографию и драматургию, предлагая зрителям коллективный опыт, основанный на взаимодействии звука и пространства, сообщается в пресс-релизе. Концепция вечера построена по канонам мессы, где развитие происходит от тишины к кульминации. В постановке задействованы OpensoundOrchestra и танцующий хор, который будет работать в зале и на сцене, поддерживая переход от наблюдения к вовлечению. Такой подход позволяет создать условия для коллективного восприятия, где зрители становятся частью перформанса.

© Предоставлено организаторами мероприятия

Над проектом работают драматург Михаил Дегтярёв, режиссёр Талгат Баталов, хореограф Светлана Шуйская, а также музыканты Сюзанна и Игорь Яковенко. Оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева специализируется на современной музыке.

