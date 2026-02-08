НейроФет и роковая Алсу в конце света: не пропустите эти русские новинки

Российские артисты продолжают эксперименты с нейросетями. Александр Пушной обновил собственные хиты с помощью Suno, а AIVladeg превратил в хит стихотворение Афанасия Фета. Тем временем певицы Алсу и Trida представили по балладе, демонстрируя силу любви и воинственной женственности. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках российской музыки за минувшую неделю.

Синглы

Алсу — Армагеддон

Жанр: мощная поп-рок-баллада.

Выходя в интернет в 2024 году, было тяжело скрыться от вездесущих новостей о разводе певицы Алсу и её супруга Яна Абрамова. Бывшие возлюбленные расстались после 18 лет брака, причиной, по слухам, стала неверность Абрамова. С тех пор артистка без устали выпускает сильные баллады о смелости начать новую жизнь, невзирая на пережитое несчастье.

В новой композиции певица приравнивает бурю негативных чувств к армагеддону — сокрушительной битве добра и зла, приравниваемой к полноценному концу света. В интерпретации Алсу, впрочем, завершение одного цикла неизбежно означает начало другого, благодаря чему проникновенная баллада приобретает оптимистичный подтекст. Благодаря личной драме Алсу композиция звучит ещё мощнее и искреннее.

Алексей Чумаков — С днём рождения, родная

Жанр: танцевальный джаз-поп.

Хотя высказывания Алексея Чумакова о женщинах в последнее время вызывают немало дискуссий, в своей музыке артист остаётся романтиком. В новой композиции он поздравляет любимую женщину, обещая заварить ей крепкий кофе и подарить праздничную шоколаду. После этого Чумаков признаётся ей в любви и затягивает в зажигательный танец с весёлыми трубами, игривым джазовым фортепиано и гитарой с испанским колоритом. Трек звучит как готовый летний хит и вызывает лишь вопросы к зимнему дню премьеры. Супруга Чумакова Юлия Ковальчук отмечает день рождения 12 ноября, поэтому артист явно упустил возможность сделать ей романтичный подарок.

Trida — Нежность

Жанр: нежная поп-баллада.

Поп-артистка Trida, ставшая известной после хита «С неба», записанного вместе с Elman, представила песню «Нежность». Преисполненная романтики баллада была анонсирована вместе с новостью о скором пополнении в семье артистки: в конце января певица сообщила, что находится на восьмом месяце беременности. Trida вложила в новую песню и предвкушение скорого родительства, и любовь к своему партнёру. В итоге у артистки получилась красивая и мягкая композиция о вечной любви, совместном старении и прочих образах, терзающих души вечных романтиков.

AIVladeg — Я тебе ничего не скажу

Жанр: нейросетевой дарк-поп.

Анонимный музыкант AIVladeg, не раскрывающий своего имени и личности, представил новый трек, созданный нейросетью. В его основу легло известное стихотворение Афанасия Фета «Я тебе ничего не скажу», посвящённое тайной любви, тихо «расцветающей» в сердце. Для музыкального сопровождения артист выбрал мрачный танцевальный поп, приобретающий глубину и драматичность из-за пронзительности лирики Фета. Всё, что делает AIVladeg, лишний раз демонстрирует силу и пугающее совершенство нейросетей, способных создать осмысленный танцевальный хит.

Альбомы

Александр Пушной — Засунул в СУНО

Жанр: нейросетевой поп-рок.

Телеведущий, музыкальный журналист и исполнитель Александр Пушной решил не отставать от тренда на ИИ-песни и загрузил несколько своих старых песен в нейросеть Suno. Новая технология сгенерировала для него аранжировки и безупречный женский вокал. Вторую жизнь обрели старые песни Britney (2015), «Сиськи» (2015) и «Невезуха — нету слуха» (2008), а также заглавная тема телепрограммы «Слава Богу, ты пришёл». Новые версии лишены обаяния оригинала, но всё же звучат достаточно оригинально в качестве творческого эксперимента.

Лена Зосимова — Пять секунд

Жанр: синти-поп.

Продюсер Максим Фадеев решил не останавливаться на возрождении Serebro и поднял из архивов целый альбом певицы Лены Зосимовой, выступавшей на российской сцене с середины 90-х до нулевых. Прогремев с хитом «Забудь», артистка ушла с радаров и стала вести закрытый образ жизни. Её единственный альбом пролежал в архиве больше 20 лет, но теперь стал доступен на стримингах в обновлённом звучании. По словам Фадеева, это настоящая «капсула времени», и релиз действительно звучит как нечто исконно потерянное, нежели как стилизация под винтаж. Альбом точно не стоит пропускать тем, кто скучает по той эпохе и не пропускает ни одной ретродискотеки.

