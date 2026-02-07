Sombr неохотно рушит семью, Aurora манит во тьму: зарубежные песни недели

Инди-рок-группа Metric освобождается от страхов, а норвежская певица Aurora сбрасывает вокальные оковы в экспериментальном проекте. Альтернативный рэп-артист Joji уныло поёт о жизни, а молодой поп-рокер sombr обещает не вмешиваться в чужие отношения. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Tame Impala & Jennie — Dracula (Remix)

Два хитмейкера 2025 года объединились ради ремикса на одну из своих успешных песен. Кевин Паркер, он же Tame Impala, выпустил Dracula в конце сентября: сингл вышел в поддержку альбома Deadbeat и быстро стал хитом. Например, треку удалось попасть на 30-ю строчку чарта Billboard: достижение стало для Паркера первым в карьере. Теперь композиция вышла в обновлённой версии: в перезаписи поучаствовала Дженни из K-pop-команды Blackpink. Аранжировка композиции почти не изменилась, но южнокорейская певица записала несколько оригинальных куплетов и один новый. Вокальные тембры двух исполнителей любопытно контрастируют друг с другом, а монолог Паркера о собственной закрытости превращается в диалог между двумя партнёрами.

Metric — Victim Of Luck

Жанр: инди-рок с элементами электроники.

Канадская инди-рок-группа Metric анонсировала десятый альбом Romanticize The Dive и заодно представила лид-сингл в его поддержку. В новой композиции солистка группы Эмили Хайнс оглядывается на прошлое и вспоминает, как была «голодающей, но бесстрашной артисткой» в начале творческого пути. Затем артистка рассказывает о страхах, пришедших вместе с популярностью и любовью поклонников. Только к припеву Хайнс находит силы «разбить зеркало» и расправить крылья. Размеренная инди-рок-аранжировка не превращает песню во вдохновляющий взрывной хит, но всё же подчёркивает жизнеутверждающий посыл.

sombr — Homewrecker

Жанр: винтажный диско-рок.

Молодой поп-рок-артист Шейн Майкл Буз, он же sombr, представил новый сингл. В свежей композиции артист становится одной из вершин любовного треугольника и уверенно заявляет, что такая ситуация его не устраивает. Правда, прекращать отношения артист не торопится и пока просто упрашивает себя «быть лучше» и «не рушить чужой семейный очаг». Саундтреком к его переживаниям становится простая рок-аранжировка в духе Принса, а диско-ритм и подпевки на заднем плане придают композиции лёгкости.

Tomora — Come Closer

Жанр: экспериментальная электроника.

Экспериментальный дуэт Tomora, состоящий из норвежской певицы Авроры и британского музыканта Тома Роулендса из Chemical Brothers, выпустил третий сингл в поддержку полноценного лонгплея. Его премьера намечена на 17 апреля, а название совпадает со свежей композицией Come Closer.

Титульный трек собран из мрачного эмбиента, интригующего барабанного ритма и статичного электронного звука, время от времени дребезжащего и нарушающего музыкальную гармонию. Аврора то и дело выступает из темноты, заманивая к себе слушателя и почти воплощая в себе мифическую сирену. Примерно к середине композиции аранжировка и вокал артистки взрываются, придавая ей накала и абсурдной эйфоричности. Песню стоит послушать всем, кто любит непредсказуемость и музыку, выходящую за рамки понятного.

Альбомы

Joji — Piss In The Wind

Жанр: минималистичный мягкий хип-хоп.

Для кого: для усталых борцов с бессонницей.

Японо-австралийский артист Joji, со всех сторон обласканный музыкальной критикой, выпустил свой четвёртый альбом. Лонгплей стал его первым большим релизом за четыре года, а также дебютным на лейбле Palace Creek. Название «мочиться на ветер» символизирует время, впустую потраченное на бессмысленную задачу. Возможно, именно из-за этого Joji звучит так устало, а минималистичные лоу-фай-аранжировки добавляют песням сонливости и камерного уюта.

