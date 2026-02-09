Главное в музыке за неделю: вручены «Грэмми», Бузова делится откровениями

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», где Bad Bunny завоевал главный приз за лучший альбом, а Ольга Бузова поделилась, как ей удалось преодолеть критику и достичь успеха. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Названы победители музыкальной премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Главный приз за лучший альбом получил пуэрто-риканский артист Bad Bunny за релиз Debí Tirar Más Fotos. В номинации «Запись года» победил совместный трек Кендрика Ламара и SZA под названием Luther, а песней года стала Wildflower в исполнении Билли Айлиш. Кендрик Ламар также получил награду за лучший рэп-альбом с работой GNX, а Оливия Дин была признана лучшим новым исполнителем. В жанре кантри отметили альбом Beautifully Broken от Jelly Roll, а Леди Гага получила награду за лучший вокальный альбом Mayhem. В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» победила Лола Янг с треком Messy.

Бибер в трусах, Трамп в гневе, Рон в неглиже: чем запомнится «Грэмми»

Вышел трейлер фильма «Майкл» о Майкле Джексоне

Киностудия Lionsgate выпустила трейлер биографической картины «Майкл», посвящённой жизни и творчеству Майкла Джексона. Премьера фильма запланирована на 24 апреля. Главную роль исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон. В трейлере он предстаёт в образе своего знаменитого дяди, демонстрируя вокальные и танцевальные номера, а также путь к мировой славе. Режиссёром проекта выступил Антуан Фукуа. В актёрский состав также вошли Майлз Теллер, Колман Доминго, Ниа Лонг, Джессика Сула, Лоренц Тейт, Лора Харриер и Кэт Грэм.

Бузова раскрыла секрет своего успеха

Певица Ольга Бузова призналась, что в начале её музыкального пути многие не воспринимали её всерьёз. Артистка поделилась этим на премьере фильма «Равиоли Оли», где она дебютировала в кино в главной роли. По словам Бузовой, она сталкивалась с недоверием и критикой, но именно поддержка фанатов помогла ей преодолеть сложности. Певица подчеркнула, что благодарна своей аудитории за внимание и веру в неё. Именно благодаря этой поддержке её музыкальная карьера сложилась успешно.

Пригожин объяснил, почему Ева Польна пришла на смену Кадышевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением, почему певица Ева Польна, известная ещё с конца 1990-х, неожиданно вновь оказалась на пике популярности. Продюсер не видит ничего удивительного в том, что молодое поколение, знакомое с её творчеством с детства, решило вернуть в моду хиты прошлых лет. Пригожин считает, что это тот же секрет, что у Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По его мнению, если музыка была популярной в прошлом, то у неё есть шанс быть замеченной зумерами, которые дадут ей раскрутку. Также артистам помогает активная работа с видеоконтентом для привлечения внимания.

Куртукова объяснила всплеск популярности народной музыки

Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся в 2024 году с фолк-хитом «Матушка», объяснила, почему слушатели вновь обращаются к народной музыке. По мнению артистки, людям нужны опора, чувства безопасности и принадлежности. Проще всего их отыскать в национальной культуре. При этом Куртукова выразила мысль, что влияние и значение музыки на жизнь людей сильно переоценивается. Певица также подчеркнула, что её выбор жанра был не сознательным решением, а естественным откликом на звучание, которое ей близко.

Релиз недели

Lida — Странные танцы (из сериала «Резервация»)

Гиперпоп-исполнитель Lida выпустил кавер на хит «Странные танцы» популярной советской и российской синти-поп-группы «Технология». Релиз стал саундтреком нового детективного сериала «Резервация». Lida не просто перепел композицию, а полностью переосмыслил её звучание под свой модный стиль. Это наглядная иллюстрация, как радикально изменилось звучание современной музыки за последние 30 с лишним лет.

Материал недели

Брак с уголовником, кома, ребёнок от директора: что стало с «Воровайками»

«Рамблер» вспоминает, чем «Воровайки» отличались от других гёрлз-бэндов девяностых, и рассказывает, что стало с их наиболее известными солистками.