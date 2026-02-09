Катя Лель выпустит продолжение своего хита на фоне триумфа в Индонезии

Российская артистка Катя Лель анонсировала продолжение своего хита «Мой мармеладный». К этому решению артистку подтолкнула неожиданная популярность композиции в Индонезии.

Песня «Мой мармеладный» ещё осенью 2023 года стала хитом среди иностранцев. Под неё они снимали видео, в которых надевали меховые шапки и шубы, имитируя русский стиль. Сейчас же трек стал известен ещё и в Индонезии. Об этом РИА Новости сообщили представители индонезийского сообщества блогеров Rusfluence. Они отметили, что придумали специальный танец под композицию и снимают на неё каверы, даже не зная русского языка. «Если включить её где угодно в нашей огромной — 300 миллионов человек — стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать», — поделились индонезийцы.

Катя Лель прокомментировала эту новость изданию «Абзац». Она сказала, что осталась под большим впечатлением от тренда на свой хит среди жителей Индонезии. В будущем артистка хочет порадовать поклонников продолжением трека «Мой мармеладный». Сингл будет называться «Сладкий мой».

Это потрясающе! Я выражаю свою бесконечную благодарность и от всего сердца рада, что и до Индонезии дошёл этот трек — «Мой мармеладный», который уже два года штурмует всю планету. Мне это безумно приятно, и, конечно же, я обещаю новые такие же хиты в самое ближайшее время. Один из них будет называться «Сладкий мой».

Песня «Мой мармеладный» была выпущена в 2003-м. Позднее она вошла в пятый студийный альбом Кати Лель «Джага-джага», спродюсированный Максимом Фадеевым.

