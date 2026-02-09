Дима Билан сделал неожиданное заявление насчёт ИИ

Российский певец Дима Билан рассказал об особых отношениях с искусственным интеллектом. Артист удивлён, что общество так бурно реагирует на использование нейросетей в искусстве, ведь музыканты уже давно применяют современные технологии.

© Дима Билан/VK

«Я не понимаю, почему люди все так вдруг всполошились… Я, конечно, понимаю как музыкант и человек, который тоже пишет музыку сам, но мы давно существуем в этих программах», — поделился Дима Билан в беседе с журналистами на Big Love Show. Его слова передаёт МУЗ-ТВ.

Певец отметил, что композиторы часто обращаются к библиотекам семплов и используют готовые музыкальные фрагменты в своих новых песнях. Помимо прочего, компьютерная графика уже десятилетиями применяется в киноиндустрии и на телевидении.

Дима Билан добавил, что ИИ делает искусство более доступным для большинства.

Люди испугались, что ИИ может заменить наш человеческий труд… Вы можете снять свою какую-то историю, каждый человек. Просто вот эта магическая штука, которая раньше принадлежала только лишь каким-то большим корпорациям, она просто стала очень доступной, понимаете? И от этого никуда не денешься.

Сам Билан признался, что активно общается и работает с ИИ. По его словам, у них построены «уважительные отношения».

Ранее певец выпустил сингл «Границы», записанный вместе нейросетевой артисткой Сашей Комович.

