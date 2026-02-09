Известная поп-дива неожиданно присоединилась к шоу Bad Bunny на Супербоуле

8 февраля в Калифорнии на «Ливайс Стэдиум» прошёл 60-й Супербоул, финальный матч американской Национальной футбольной лиги. Хедлайнером шоу в перерыве стал пуэрто-риканский артист Bad Bunny. К нему также неожиданно присоединились певица Леди Гага и музыкант Рики Мартин.

© Kevin C. Cox/Getty Images

Впервые за всю историю Супербоула выступление прошло полностью на испанском языке. Оно было посвящено чествованию латиноамериканской культуры. Сцена была оформлена как миниатюрная родина Bad Bunny — Пуэрто-Рико.

Для своего шоу певец пригласил Леди Гагу. Она исполнила ремикс на хит Die with a Smile и станцевала сальсу. На номере Lo Que Pasó a Hawaii на сцене появился Рики Мартин. Во время шоу можно было также заметить известных артистов латиноамериканского происхождения: Педро Паскаля, Джессику Альбу, Karol G и Cardi B.

Bad Bunny в последнее время находится на вершине успеха. Ранее он получил «Грэмми» в категории «Лучший альбом» за свой лонгплей Debí Tirar Más Fotos. Пластинка стала первой испаноязычной работой, победившей в этой номинации.

