Сергей Пенкин планирует записать песню с известной молодой певицей

Певец Сергей Пенкин признался, что хотел бы поработать с Люсей Чеботиной. По его словам, он уже отправил ей предложение о сотрудничестве.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Накануне своего 65-летия Пенкин раскрыл, кого он выделяет среди молодых музыкантов. В частности, он высоко оценил творчество Люси Чеботиной, известной хитами «Солнце Монако» и «За бывшего». Пенкин считает, что она, так же как и он, сделала себя сама. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».

Она обладает уникальным, ни на кого не похожим тембром. Есть у меня новый трек в её стиле, где мы могли бы спеть дуэтом. Мы отправили ей материал, посмотрим, что из этого может получиться. Вот вам и раскрыл сюрприз!

Ранее Люся Чеботина получила похвалу от Филиппа Киркорова.

