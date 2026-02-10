Участник Radiohead Гринвуд обвинил Меланию Трамп в нарушении авторских прав

Известный рок-артист обвинил Меланию Трамп в нарушении авторских прав
Участник рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссёр Пол Томас Андерсон обратились к Мелании Трамп по вопросу о нарушении авторских прав. Согласно их заявлению, супруга президента США использовала в своём документальном фильме музыку из картины «Призрачная нить» (2017), не спросив их разрешения.
Пол Томас Андерсон выступил режиссёром «Призрачной нити», Джонни Гринвуд написал саундтрек. Создатели фильма уверены, что студия Universal, выпустившая обе картины, нарушила соглашение с композитором, позволив Мелании Трамп использовать музыку из «Призрачной нити» в своей документальной ленте. Теперь они требуют, чтобы спорный отрывок был удалён, сообщает Variety.
Документальный фильм «Мелания» вышел в международный прокат 30 января. Лента рассказывает о том, как первая леди США провела 20 дней перед второй инаугурацией Трампа. Хотя кинокритики остались не в восторге, лента показывает впечатляющие результаты в прокате.
Скандальный режиссёр и злая критика: что известно о фильме про жену Трампа