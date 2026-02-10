Татьяна Куртукова ответила на обвинения в плагиате Пелагеи

Исполнительница народной музыки Татьяна Куртукова прокомментировала давнее сравнение с фолк-артисткой Пелагеей. Певиц нередко сталкивают лбами из-за сходства репертуара и, в частности, из-за схожего исполнения композиции «Порушка-Параня».

Куртукова записала эту песню в сентябре 2025 года. Пользователи TikTok тут же отметили, что её вокал и аранжировки очень похожи на манеру пения Пелагеи, записавшей её ещё в 2024 году. В интервью Лауре Джугелии Куртукова наконец высказала свою позицию.

Факта здесь два, первое: это песня народная. Второе: вариацию, которую я исполнила, сымпровизировала и действительно придумала Пелагея. Но это просто бюрократические проволочки. Участвуя в каком-то проекте, ты уверен, что команда договорилась, что всё это юридически оформлено и что после исполнения претензий никаких не будет. Я была уверена, что Пелагея всё узнала ещё на этапе согласования.

Куртукова также отметила, что ситуация получилась неприятной как для неё, так и для команды Пелагеи. Певица заявила, что сама инициировала общение и извинилась перед коллегой за ненамеренную кражу песни. По словам Куртуковой, Пелагея откликнулась на её признание «с большой душой», так что «никаких камней за пазухой не осталось».

