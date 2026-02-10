В Америке побили очередной рекорд Майкла Джексона

Согласно предварительным статистическим данным, шоу пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny в перерыве Супербоула стало самым просматриваемым за историю соревнования. Его выступление в прямом эфире посмотрели больше 135 миллионов человек.

© Kevin Mazur/Getty Images

Это позволило артисту побить рекорд, прежде державшийся за рэпером Кендриком Ламаром и поп-артистом Майклом Джексоном. Ламар выступил на Супербоуле в 2025 году, Джексон — в 1994-м. Обе трансляции посмотрели 133 миллиона человек. Об этом сообщает аналитическая служба телеканала NBC, проводившего трансляцию шоу и самого состязания.

Шоу Bad Bunny стало первым в истории Суперкубка, проведённым исключительно на испанском языке. Оно продлилось чуть больше десяти минут, а участие в нём приняли певица Леди Гага и Рики Мартин, известный как один из самых первых звёзд латинской поп-музыки.

В начале февраля Bad Bunny также стал первым испаноязычным лауреатом «Грэмми» в номинации «Альбом года».

