Певица Жасмин раскрыла свой гонорар за участие в шоу «Аватар»

Российская поп-артистка Жасмин призналась, что победа в шоу «Аватар» не принесла ей денег. Но певица отметила, что получила нечто более важное: народную любовь и восторг зрителей.

© Соцсети певицы Жасмин

Суть телешоу в следующем: 12 известных музыкантов выступают в различных костюмах, исполняя песни других артистов. Судейская коллегия должна из выпуска в выпуск угадывать, кто скрывается под маской. Если догадка оказывается верной, участник покидает шоу. Победу одерживает тот, кому удаётся сохранить свою личность неизвестной до финального эпизода.

Четвёртый сезон «Аватара» прошёл с сентября 2025-го по январь 2026-го. Помимо Жасмин, в нём участвовали певицы Mary Gu, Алёна Свиридова и Ирина Салтыкова, а также исполнители Кай Метов, Аркадий Укупник и Лёша Свик.

Жасмин, как оказалось, скрывалась под костюмом Кикиморы, напоминает Уральское информационное агентство. На протяжении шоу она трижды оказывалась под угрозой вылета, но всегда оставалась, так как жюри неверно предполагало, что под её аватаром скрываются Эвелина Блёданс, Анита Цой и Ирина Дубцова.

