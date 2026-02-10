Денис Майданов назвал имена перспективных молодых артистов

Российский автор-исполнитель Денис Майданов раскрыл, кого из нынешних молодых музыкантов можно назвать «героями нового поколения». Артист заявил, что познакомился с их творчеством благодаря своей 17-летней дочери Владе.

Среди музыкантов, поразивших Майданова, — рок-группы «Три дня дождя», «Комната культуры», Tritia, а также исполнители Ваня Дмитриенко, Мукка и Pyrokinesis. Артист остался под впечатлением от творчества рэп-артиста Макана.

Я видел полные залы, стадионы на 10–15 тысяч человек, искреннюю реакцию публики. Да, они не безупречны по текстам, у них своё сложное время, как у нас были 90-е. Но именно так формируется подлинная культура. Это уже русский рок 20-х годов — живой, честный, со своим языком, философией и смыслом.

Своим мнением Майданов поделился в интервью ТАСС.

