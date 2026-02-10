В Москве назвали имена лучших молодых пианистов
II Московский международный конкурс пианистов имени Гнесиных объявил имена победителей. Высшую награду, Гран-при, между собой разделили Ван Цзяи из Китая и Анна Каракина из России. Они участвовали в I возрастной категории от 12 до 17 лет.
Заявки на участие в состязании в 2026 году подали 155 пианистов из России, Китая, Канады, Японии, Турции, Сербии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. В очный тур прошли 57 музыкантов.
Общий список победителей опубликован на сайте Российской академии музыки имени Гнесиных. Он выглядит так:
I возрастная категория (от 12 до 17 лет)
Лауреаты 1 степени
- Кирик Глеб
- Хабибулина Диля
- Шер Лев
Лауреаты 2 степени
- Белов Максим
- Шваб Владимир
- Шиманский Никита
Лауреаты 3 степени
- Волокитин Александр
- Дьяков Мирослав
- Терехина Дарья
II возрастная категория (от 18 до 28 лет)
Лауреат 1 степени
- Цаоюань Фэн
Лауреаты 2 степени
- Колесникова Елена
- Ли Максим
- Чонг Ван
Лауреат 3 степени
- Щукина Анна
На торжественном закрытии победители выступили в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина.
