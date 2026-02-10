$77.2191.94
В Москве назвали имена лучших молодых пианистов

Анастасия Шубина

II Московский международный конкурс пианистов имени Гнесиных объявил имена победителей. Высшую награду, Гран-при, между собой разделили Ван Цзяи из Китая и Анна Каракина из России. Они участвовали в I возрастной категории от 12 до 17 лет.

Заявки на участие в состязании в 2026 году подали 155 пианистов из России, Китая, Канады, Японии, Турции, Сербии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. В очный тур прошли 57 музыкантов.

Общий список победителей опубликован на сайте Российской академии музыки имени Гнесиных. Он выглядит так:

I возрастная категория (от 12 до 17 лет)

Лауреаты 1 степени

  • Кирик Глеб
  • Хабибулина Диля
  • Шер Лев

Лауреаты 2 степени

  • Белов Максим
  • Шваб Владимир
  • Шиманский Никита

Лауреаты 3 степени

  • Волокитин Александр
  • Дьяков Мирослав
  • Терехина Дарья

II возрастная категория (от 18 до 28 лет)

Лауреат 1 степени

  • Цаоюань Фэн

Лауреаты 2 степени

  • Колесникова Елена
  • Ли Максим
  • Чонг Ван

Лауреат 3 степени

  • Щукина Анна

На торжественном закрытии победители выступили в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина.

