Актёр Адам Сэндлер получит престижную музыкальную премию

Американский комик и киноактёр Адам Сэндлер получит награду за написание песен от премии ASCAP Founders Award. Торжественная церемония состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе.

© Jasmine Aissaoui/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

ASCAP Founders Award — это высшая награда Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP). Она вручается за новаторский вклад в музыку. Ранее её лауреатами становились такие культовые артисты, как Пол Маккартни, Стиви Уандер, Патти Смит, Энни Леннокс, Dr. Dre и другие.

«Гениальная способность Адама органично сочетать комедию и музыку помогает всем нам ценить чудеса и абсурдность жизни и любви. ASCAP гордится тем, что отмечает Адама Сэндлера за его уникальный вклад в комедийно-музыкальный канон», — заявил президент ASCAP Пол Уильямс. Его слова цитирует издание Billboard.

В дискографии Адама Сэндлера восемь альбомов, три из которых получили номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший комедийный альбом». Песни Сэндлера также звучат в нескольких фильмах, где он играл главную роль, в том числе в «Певце на свадьбе» и «50 первых поцелуях».