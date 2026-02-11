Известный рэпер анонсировал альбом, названный в честь таинственной женщины

Американский хип-хоп-исполнитель Джек Харлоу объявил, что выпустит четвёртый студийный альбом 13 марта. Пластинка получила название Monica.

«Monica. Мой новый альбом. Будет доступен везде в мой день рождения, 13 марта», — написал рэпер в социальных сетях. Он также поделился обложкой лонгплея. На ней изображено размытое фото Джека Харлоу, лежащего в солнцезащитных очках.

Фанаты с восторгом приняли новость о возвращении исполнителя. В комментариях многие из них недоумевают, кто такая Моника, в честь которой назван альбом.

Джек Харлоу не выпускал крупных релизов уже три года. Его последний лонгплей «Jackman.» был представлен весной 2023 года. После этого он сосредоточился на создании синглов. Самый свежий из них, записанный при участии певицы Doja Cat, был опубликован в марте 2025-го.