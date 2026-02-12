В Москве пройдёт новый фестиваль электронной музыки PLUS+ONE

28 февраля в Москве в пространстве Tau пройдёт новый фестиваль электронной музыки под названием PLUS+ONE. Его главная идея — объединение разных сцен и музыкальных комьюнити. Среди выступающих — видеоблогер и диджей Саша Спилберг, музыкант Boris Redwall и другие.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля

Во время фестиваля будут работать четыре сцены. На главной сцене будут выступать музыканты от промогруппы «Рашн Стаил», которая обычно собирает вместе мастодонтов электроники и новых артистов. Сцена Minus будет отдана в управление объединению Blaash, взорвавшему соцсети своими хардкор-видео, ремиксами на популярные треки и авторскими релизами. Сцену Alt займут артисты из диджейского комьюнити и музыкального лейбла Uppercuts, формирующего новую волну альтернативной клубной культуры. На сцене Next, за которую отвечают «Магазин Электроники» и For Mates, можно будет увидеть шоу от начинающих артистов.

Фестиваль состоится на новой площадке Tau, которая находится на месте бывшего завода «Метмаш». Организаторы обещают, что это пространство даёт возможность расположить сцены так, чтобы звук, свет и рейв на разных сценах не мешали друг другу.

Ранее во Франции электронную музыку включили в список нематериального культурного наследия.

