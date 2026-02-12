«Не собираюсь взрослеть»: Пьеха высказался о популярности среди женщин

Российский поп-артист Стас Пьеха прокомментировал новую волну популярности среди поклонниц. В последнее время его публикации в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров, а состояние певца в комментариях описывают как «прайм». Это значит, что поклонники Пьехи застали его в момент «расцвета».

© Страница Стаса Пьехи в VK

Музыкант признался, что долго стремился к «мощному возвращению», и поблагодарил свою команду за помощь. По словам Пьехи, подобный успех позволит ему и дальше экспериментировать с жанрами и напомнить о себе тем, «кто немного его забыл».

Хочу радовать их своей молодостью, потому что в ближайшее время я не собираюсь взрослеть. И самое главное — планирую делать контент исходя из предпочтений и желаний поклонников. Хочу быть гибким, понятным, но в то же время — дерзким и экспериментальным.

Слова артиста приводит Газета.ru.

В 2025 году Стас Пьеха отметил 45-летие. Также певец выпустил девять синглов, в которых экспериментировал с рок-звучанием и экстремальным вокалом. В феврале Пьеха отправится на гастроли в честь 25 лет, проведённых на сцене: турне закончится в конце марта.

Детство в приюте, зависимость и ложный инфаркт: как живёт Стас Пьеха