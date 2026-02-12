«Несопоставимо»: Пригожин заявил о превосходстве нейросетевой музыки

Российский поп-продюсер Иосиф Пригожин высказался о возрастающем количестве песен, сгенерированных с помощью нейросети. По мнению музыканта, теперь артисты вынуждены соперничать с искусственным интеллектом, потому что сделать «конкурентноспособный материал» «физически сложно».

© Виталий Белоусов/РИА Новости

Технологический прорыв хорош, с одной стороны, а с другой — сильно бьёт по настоящим живым артистам. Это как когда женщины выходили с мужиками драться на соревнованиях. Конкуренция несопоставимая.

Тем не менее Пригожин уверен, что у живой музыки останутся свои ценители. Продюсер предложил разделять хит-парады, чтобы авторским композициям не пришлось соперничать за внимание с нейросетевыми треками. Слова Пригожина приводит InterMedia.

