Люся Чеботина нелестно прокомментировала сравнения с конкурентками по сцене

Поп-артистка Люся Чеботина раскрыла, считает ли кого-то из коллег по сцене своими конкурентами. В частности, певица высказалась о сравнениях с Anna Asti, Клавой Кокой, Мари Краймбрери и Ольгой Бузовой.

© Страница Люси Чеботиной в VK

Чеботина подчеркнула, что все четыре артистки очень трудолюбивы. Исполнительница хита «Солнце Монако» похвалила вокальный профессионализм Anna Asti и сценическую работу Мари Краймбрери. Рассказывая об Ольге Бузовой, Чеботина призналась, что готова «целовать её мысли» из-за оригинальности суждений.

Тем не менее певица подчеркнула, что не считает перечисленных артисток своими конкурентками. Чеботина напомнила, что Клава Кока исполняет совершенно другую музыку и придерживается другого стиля. Также артистка отвергла сравнения с Anna Asti из-за совпадения тематик. По мнению Чеботиной, песня «За бывшего» не копирует хиты экс-солистки Artik & Asti, а предлагает очередную вариацию на классическую тематику. В беседе с Ксенией Собчак в рамках проекта «Что о тебе думают» певица также отметила, что могла бы расстроиться, если бы проиграла в вокальном состязании Ольге Бузовой.

