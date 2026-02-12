Татьяна Куртукова раскрыла, как познакомилась с автором «Матушки» Андреевым

Исполнительница народной музыки Татьяна Куртукова раскрыла, как познакомилась с Петром Андреевым. Именно в сотрудничестве с ним певица записала и выпустила песню «Матушка», принёсшую ей всероссийскую славу.

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

По словам Куртуковой, ей тогда было 18 лет. Юная певица приехала на конкурс «Оптинская весна» в Козельске и одержала победу. После выступления Андреев сам подошёл к ней и предложил записать композицию его авторства. Об этом певица рассказала в интервью «АиФ».

Сейчас Куртуковой 32 года. Её прорывная песня «Матушка» вышла в 2022 году, но стала хитом только в 2024-м. С тех пор композиция крепко держится в чартах, а помощник президента Владимир Мединский также заявлял, что считал её «народной».

