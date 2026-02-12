Раскрыта значимость музыкального вкуса в построении романтических отношений

Музыкальный стриминг Звук и площадка для онлайн-знакомств Twinby представили результаты совместного исследования. Сотрудники сервисов опросили около 2500 пользователей, чтобы узнать, как музыкальный вкус влияет на романтические отношения.

81% респондентов ответили, что считают совпадение музыкальных вкусов важным фактором при поиске партнёра. Ещё 82% признались, что положительно реагируют на упоминание в анкете любимого музыкального трека, и только 1% заявил, что это вызывает у них негативную реакцию. Эта особенность восприятия ярко выражена у зумеров: 86% представителей этого поколения подтвердили, что музыкальный вкус влияет на их выбор при поиске потенциального партнёра.

Хотя совпадение жанровых предпочтений остаётся желательным, 48% респондентов не считают это проблемой при построении серьёзных отношений. 50% относятся к другим вкусам открыто и пытаются понять партнёра, 46% терпят различия при их «непостоянности». Среди возможных способов разрешения конфликтов: просьба выключить неприятную музыку или надеть наушники.

В 17% случаев отличие вкусов привело к неразрешимым проблемам. В исследовании также отмечено, что риск конфликтов снижается по мере взросления.

69% опрошенных готовы дать шанс человеку с иными жанровыми предпочтениями, а 45% из них считают другие сферы более значимыми. 4% респондентов заявили, что категорически не готовы вступать в отношения с человеком, чьи вкусы не совпадают с их собственными.

