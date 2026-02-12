Экс-участник «Ласкового мая» Серков высказался о проклятии группы

Музыкант Сергей Серков, известный как один из участников группы «Ласковый май», поделился своим мнением о так называемом проклятии коллектива. Под этим подразумевается череда странных смертей, настигших многих музыкантов из команды.

По мнению Серкова, никакого проклятия не существует. Музыкант связывает появление термина с выдумкой журналистов, «не разобравшихся в истории группы». Серков напомнил, что продюсер Андрей Разин собрал много коллективов, не имеющих никакого отношения к настоящему «Ласковому маю».

Когда эти люди умирали, их приписывали к «ещё одной смерти» в группе «Ласковый май». На самом деле в группе два человека — Игорь Игошин, Арвид Юргайтис — умерли в результате несчастных случаев, Миша Сухомлинов был убит, Сергей Кузнецов, Слава Пономарёв, Юра Шатунов и Саша Прико умерли от болезней. Каждый из них прожил жизнь, которая была им отмерена.

Серков усомнился, что кто-то мог наслать проклятие на группу, «дарившую радость своим творчеством». Слова артиста цитирует «АиФ».

Музыкант также признался, что узнал о смерти Юрия Шатунова от своей жены. Серков отметил, что, хотя со дня его гибели прошло четыре года, ему до сих пор тяжело принять его уход.

