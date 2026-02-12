«Обжалованию не подлежит»: Дмитрий Маликов вынесет приговор в телеэфире

Российский музыкант Дмитрий Маликов объявил об участии в телепроекте Первого канала «Модный приговор». Артист появится в одном из эпизодов в качестве звёздного судьи и вынесет свой вердикт участнику, личность которого пока неизвестна.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Об этом сам Маликов сообщил в своих соцсетях. Артист сопроводил публикацию подписью «Приговор — модный, окончательный и обжалованию не подлежит». Музыкант также опубликовал фото в студии «Модного приговора».

Помимо Маликова, участие в спецпроекте примут актёры Сергей Жигунов и Александр Олешко, телеведущий Валдис Пельш, фигурист Алексей Ягудин и радио-диджей Константин Михайлов. По окончании спецпроекта ведущими «Модного приговора» вновь станут стилисты Александр Рогов и Лилия Рах.

