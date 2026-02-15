Долина требует новых испытаний, Шнуров нашёл себе малышку: новые песни

Лариса Долина разрушает стены, отделяющие её от сцены, Сергей Шнуров описывает девушку мечты, а Егор Крид едет по кольцевой вместе с Mona. «Рамблер» отобрал интересные музыкальные релизы, которые вышли на прошедшей неделе.

Синглы

Егор Крид, Mona — «На кольцевой»

Жанр: поп.

Два больших артиста, регулярно мелькающие в топах чартов, сошлись в одной романтичной песне. С помощью ярких образов Егор Крид и Mona погружают слушателей в меланхоличную атмосферу большого города, в котором боятся остаться без любви. Свою жизнь в мегаполисе артисты сравнивают с вагоном метро, который без остановки едет по кольцевой ветке. Музыкально песня построена на контрастах. Начинается она с хрупкой вокальной партии Mona, а в припеве трек становится напористым и эмоциональным. Динамичности добавляет смешение жанров: кроме поп-мелодий в нём есть также рэп-вставка и рокерские мотивы.

Лариса Долина — «Стена 2.0»

Жанр: поп.

В конце 2025 года на Ларису Долину обрушилась волна критики. Певица продала, а затем отсудила обратно свою элитную квартиру, оставив покупательницу ни с чем. Это возмутило её поклонников. Сейчас же, когда ситуация уже разрешилась, Долина, судя по всему, готова дать ответ публике в виде песни. Для этого она решила перепеть свою старую композицию «Стена», выпущенную в конце девяностых.

В центре её сюжета — артистка, которая стремится на сцену, несмотря на все препятствия. Особенно интересен третий куплет композиции, в котором героиня, уже достигнув успеха, не хочет идти по лёгкой дороге и просит подкинуть ей ещё испытаний: «Постройте мне, постройте стену!» По звучанию трек почти не отличается от оригинала. В нём также выделяются надрывный вокал Долиной и сольная партия электрогитары.

Ленинград — «Малышка»

Жанр: поп-рок.

Накануне Дня святого Валентина группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, выпустила песню о любви. Правда, представление об этом чувстве у коллектива весьма специфическое. Лирический герой подробно описывает свой предмет обожания. «Моя малышка — вышка, моя малышка — пушка», — заявляет мужчина, не забывая отметить её «бугорки». Тему дополняют электрогитары и женские вздохи.

Юлия Савичева — «Всё не так плохо»

Жанр: рок.

Юлия Савичева весьма органично чувствует себя в роке. В её новой песне есть и былая нежность, и драйвовый напор. Посыл у трека весьма жизнеутверждающий. Савичева поёт, что все дороги, несмотря на их сложность, в любом случае ведут вперёд. Она пытается успокоить себя и слушателей, повторяя фразу «Всё не так плохо». В сингле Юлия Савичева также не забывает покричать на фоне скрежещущих гитар, что подходит её новому амплуа рок-звезды.

hehehe — «Ты любил»

Жанр: инди-рок.

Инди-группа hehehe из Владивостока представила трек, который звучит как уютная баллада о любви, но на самом деле таковым не является. Героиня песни размышляет о закончившихся отношениях и о том, что пошло не так. При этом солистка hehehe поёт невероятно мягким голосом, будто с нежностью обращается к своему возлюбленному. Её дополняет атмосферный инструментал, в котором выделяется виртуозный бас.

Terelya — «Лав»

Жанр: поп.

Актриса и певица Terelya поддалась романтичному настроению и выпустила макси-сингл «Лав». В него вошли два трека, показывающие два противоположных состояния: влюблённость и горечь от расставания. Обе песни объединяют лёгкое поп-звучание и кокетливый вокал Terelya.

Альбомы

Icegergert — «Глаз Бога»

Жанр: хип-хоп.

В 2025 году Icegergert стал одним из главных хитмейкеров, чьё имя не уходило с верхушек чартов. Своей музыкой он объединил и парней с района, и любителей трендов.

В Telegram-канале Icegergert написал, что «Глаз Бога» — это «авангардный рэп-альбом, преимущественно состоящий из трэп-битов и текста, в традиционной форме рифмования для Северной столицы». Трэп — это поджанр хип-хопа, отличающийся агрессивной, мрачной лирикой и тяжёлыми басами. Такой стиль максимально типичен для Icegergert. В лонгплее приняли участие и другие артисты. Среди них — Boulevard Depo, Obladaet, Jeembo, Miidas, а также актриса Елизавета Базыкина и американский рэпер Gucci Mane.

Неаринаменя — «Круговорот»

Жанр: инди-поп.

Набирающая популярность артистка из Владивостока Неаринаменя выпустила свой дебютный альбом «Круговорот». В нём смешались фолк-мотивы, цепляющие поп-припевы, эмоциональный вокал и богатый инструментал.

Не менее важное место в пластинке занимает лирика. В своих соцсетях Неаринаменя написала, что «Кроговорот» — это «альбом-путь». Сначала герой чувствует себя частью большого и непонятного организма, а потом понимает, что не может больше так жить. Артистка отмечает, что лонгплей «не о бесконечном повторе, а о взрослении внутри цикла».

