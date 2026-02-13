Charli XCX выпустила саундтрек к спорной экранизации «Грозового перевала»

Американская поп-артистка Charli XCX, ставшая звездой после премьеры альбома Brat (2024), выпустила лонгплей Wuthering Heights. Релиз приурочен к премьере фильма «Грозовой перевал» режиссёра Эмеральд Феннел.

Лонгплей не считается официальным саундтреком, но всё же вдохновлён основной сюжетной линией оригинального романа. Содержание пластинки целиком сосредоточено на трагизме запретных романов, превращению любимого человека в кумира, готовностью умереть за настоящие чувства и эмоциональным качелям от любви до ненависти.

Здешней Charli XCX свойственен драматизм, заметный в метафоричных сравнениях любви с «жестокими цепями, штормами» и прочими пафосными образами. Артистка не поёт о здоровых отношениях, романтизируя «жестокость запретных сцен», «потерю крови» и позволяя разуму «мучить её тело». Эта перемена особенно заметна в сравнении с прямолинейностью и беззаботностью артистки времён Brat.

Перемена также коснулась звучания Charli XCX. Бережно относясь к вдохновившему её первоисточнику, артистка не опошляет его современными жанрами, а обращается к более изысканным аранжировкам. Основу треков составляют струнные инструменты, обогащённые электронными битами и мечтательным эмбиентом. Подобранные аранжировки делают релиз достаточно атмосферным, а отсутствие сюжетных деталей делают его универсальной пластинкой для влюблённых.

Как заявляла сама артистка, ей хотелось, чтобы новые песни звучали «брутально и элегантно» одновременно. Попытку можно счесть удачной. Размашистые аранжировки добавляют песням мрачной атмосферности, а сама Charli XCX предстаёт влюблённой, хрупкой и удивительно женственной.

