Главное в музыке за неделю: Лель — звезда Индонезии, Спирс осталась без прав

Давний трек Кати Лель стал хитом в Индонезии, Бритни Спирс продала права на всю свою музыку, а Звук и Twinby раскрыли, какую роль музыкальный вкус играет в построении отношений. О главных новостях недели в мире музыки читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Катя Лель выпустит продолжение своего хита на фоне триумфа в Индонезии

Песня 2003 года «Мой мармеладный» покорила Индонезию. «Если включить её где угодно в нашей огромной — 300 миллионов человек — стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать», — поделились представители индонезийского сообщества блогеров Rusfluence. Их слова приводит издание РИА Новости. Катя Лель, впечатлённая таким успехом, заявила, что в ближайшее время выпустит продолжение своего хита. Трек будет называться «Сладкий мой».

Известный рок-артист обвинил Меланию Трамп в нарушении авторских прав

30 января вышел документальный фильм «Мелания» о том, как первая леди США провела 20 дней перед второй инаугурацией Трампа. Участник группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссёр Пол Томас Андерсон заметили в ленте нарушение авторских прав. Согласно их заявлению, Мелания Трамп незаконно использовала в фильме музыку из картины «Призрачная нить» (2017), над которым они оба работали. Артисты потребовали удалить отрывок, в котором звучит композиция.

Бритни Спирс продала права на все свои песни

Американская поп-звезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог компании Primary Wave. Точная сумма сделки неизвестна, но по сообщению TMZ она составила примерно 200 миллионов долларов. Это не первый подобный случай в музыкальной индустрии. Среди артистов, продавших права на свою музыку, — Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк.

Легендарный итальянский певец выступит в России

82-летний итальянский певец Аль Бано в 2026 году даст концерты в трёх российских городах: 18 апреля — в Москве, 21 апреля — в Новосибирске, а 23 апреля — во Владивостоке. «Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — прокомментировал свой приезд артист. Среди хитов Аль Бано — песни Felicità, Sharazan, Libertá и Sempre sempre.

Раскрыта значимость музыкального вкуса в построении романтических отношений

Музыкальный сервис Звук и площадка для онлайн-знакомств Twinby опросили 2500 человек и выяснили, как музыкальный вкус влияет на романтические отношения. 81% респондентов считают, что схожесть музыкальных предпочтений — это важный фактор при поиске партнёра. 82% рассказали, что положительно реагируют на упоминание в анкете любимого музыкального трека, и лишь у 1% это вызывает негативную реакцию.

При этом 48% опрошенных не считают разные предпочтения в музыке проблемой для построения серьёзных отношений. 50% открыто относятся к чужому вкусу и пытаются понять партнёра, 46% терпят различия при их «непостоянности». Исследователи также отметили, что в 17% случаев разница в музыкальных вкусах привела к неразрешимым проблемам.

Релиз недели

Егор Крид, Mona — «На кольцевой»

В преддверии Дня святого Валентина два популярных артиста объединились для записи романтичного сингла. В нём они размышляют о любви в мегаполисе. Музыканты сравнивают свою жизнь с вагоном, который постоянно едет по кольцевой ветке метро. В одном треке Егор Крид и Mona смешали сразу же несколько жанров: поп-музыку, рэп и рок.

Материал недели

Кто такой Ганвест, придумавший слова «шнейне», «пепе» и «вотафа»

В интернете набирают популярность странные слова «пепе», «шнейне», «фа» и «вотафа». «Рамблер» разбирается, что они означают и кто такой рэпер Ганвест, придумавший этот сленг.

