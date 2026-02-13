Рок-группа TRITIA выпустила альбом об исцелении за 12 шагов

Молодая рок-группа Tritia, прославившаяся после участия в телешоу «Песни на ТНТ», выпустила четвёртый альбом. Заглавие «12 шагов к тебе» отсылает к программе духовной реабилитации, которая помогает избавиться от различных зависимостей.

© Соцсети группы TRITIA

Название пластинки можно услышать в композиции «После меня», записанной совместно с группой «Три дня дождя». Правда, лирической герой песни идёт не на встречу возлюбленной, а наоборот в противоположном направлении. Да и общая тематика релиза подразумевает скорее попытку оправиться после тяжелого расставания, а не путь к новому началу. Иными словами, если бы пластинка называлась «12 шагов от тебя», это было бы даже логичнее.

На протяжении альбома Tritia борются с тяжёлыми эмоциями. Всё начинается с мыслей о том, что «оставаться вместе небезопасно» и заканчивается тягостными размышлениями о том, что любовь и неизбежное расставание подобны «танцам на углях». Пессимизм пластинки подпитывается драматичными декорациями. Расставшихся героев разделяет «миллион километров», их окружают «серые стены городов», и даже безопасный мир снов вызывает лишь разочарование, ведь в нём «больше нет весны».

Единственная композиция, которая выбивается из общего хмурого настроения — оптимистичная «ЯЛТ», смешивающая оптимистичный рок с лёгкой электроникой. Взрывной трек в красках описывает свежую влюблённость и никак не намекает на трагичный финал. Не меньше внимания привлекает песня «Вулканы», расположенная ближе к завершению альбома. К этому моменту негативные чувства достигают предела, так что и аранжировка становится тяжелее. Смелые заигрывания с металом превращают «Вулканы» в яркую кульминацию, а философская «Танцевать на углях» завершает лонгплей на минорной ноте.

«12 шагов к тебе» — это драматичная рок-пластинка о разных этапах расставания: от первых тревожных звоночков до попыток обрести душевный покой в одиночестве. Альбом не претендует на исцеление разбитого сердца, но тем не менее помогает справиться с тяжёлыми эмоциями, превращая невыносимое в терпимое.

