Дима Билан признался, что его концерт был под угрозой срыва

Российский певец Дима Билан дал три концерта 13, 14 и 15 февраля на Live Арене с новой программой «Я просто люблю тебя». В беседе с журналистами артист признался, что прямо перед началом шоу он потерял голос. Это едва не сорвало его выступления.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Честно сказать, я сегодня проснулся в 5:30 утра проверить голос, а его нет. Я написал сообщение менеджеру: “Марина, кошмар, ужас, что я буду делать завтра?”», — рассказал Билан во время пресс-подхода. Его слова передаёт издание «Газета.ру».

Певец поделился, что сразу же обратился к специалисту: «Ко мне приехал фониатр в 12 дня. В час дня мы провели заливки. Не наливки, а заливки, сразу говорю!» Скорее всего, Билан имел в виду эндоларингеальное вливание. Это процедура, при которой лекарственные препараты вводятся прямо в гортань. Метод обеспечивает быстрое снятие отёка и воспаления. Такое медицинское вмешательство проводят только под контролем врача.

