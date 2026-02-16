Башкирская группа Ay Yola отправится в тур по Европе

Этно-группа из Башкортостана AY YOLA, выпустившая в прошлом году хит Homay, анонсировала европейский тур. Коллектив собирается посетить четыре страны.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Первый концерт в рамках гастролей AY YOLA проведёт уже 28 февраля в столице Сербии — Белграде. В начале марта группа также даст шоу в Болгарии, Венгрии и Германии.

«Эпос “Урал-Батыр”, который веками сэсэны передавали из уст в уста, впервые прозвучит на европейских сценах», — написали участники AY YOLA в своих соцсетях. Они добавили, что привезут с собой народные инструменты: курай, домбру, кубызы.

Группа AY YOLA прославилась в начале 2025 года после выхода трека Homay, который покорил соцсети и попал в топ-10 мирового чарта Shazam. В октябре коллектив представил свой дебютный альбом Ural Batyr, вдохновлённый башкирским эпосом.

