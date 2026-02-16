Из шоу «Маска» выбыла известная телеведущая

Во втором выпуске седьмого сезона музыкального шоу «Маска» стало известно, кто выступал в образе Одуванчика. За ним скрывалась телеведущая Роза Сябитова, известная по передаче «Давай поженимся!».

© НТВ

Суть шоу «Маска» состоит в том, чтобы угадать, какие российские знаменитости прячутся за яркими персонажами. Во втором выпуске состав жюри был изменён. Место Регины Тодоренко заняла певица Севиль из группы Artik & Asti, победившая в пятом сезоне. Вместе с ней пытались установить настоящие личности выступающих Сергей Лазарев, Валерия, Филипп Киркоров и Тимур Родригез.

Для своего номера Одуванчик выбрал песню «Сигма Бой», которую в оригинальной версии исполняют Betsy и Мария Янковская. Жюри предположило, что в костюме Одуванчика могли бы выступить Этери Бериашвили или Наталья Гулькина. «Что-то мне подсказывает, что имя у вас растительное. Может быть, вы Роза Сябитова?» — заявила Валерия. Одуванчик попытался запутать судей, сказав, что Роза Сябитова не умеет ни петь, ни танцевать.

В финале выпуска стало понятно, что Валерия всё-таки была права. Роза Сябитова, которой пришлось снять маску, сказала, что решила поучаствовать в шоу, потому что её часто упоминали в прошлом сезоне.

Певица Жасмин раскрыла свой гонорар за участие в шоу «Аватар»