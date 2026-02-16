$76.6291.04
Участники BTS назвали любимые романтические песни

Анастасия Шубина

В преддверии выхода пятого студийного альбома Arirang южнокорейский бойз-бэнд BTS развернул масштабную рекламную кампанию «What Is Your Love Sing?». На русский её название переводится как «Какая у тебя песня о любви?». С этим вопросом коллектив обратился к своим поклонникам. Участники BTS также поделились своими любимыми треками об этом чувстве.

В крупных городах по всему миру появились постеры и инсталляции, на которых было написано «What Is Your Love Sing?». В Сеуле была создана арт-стена с алыми розами.

Помимо этого, все семеро участников BTS раскрыли свои любимые композиции о любви.

Выбор RM:

  • «Fix You» Coldplay;
  • «Love» Кендрика Ламара;
  • «All I Want» Kodaline;
  • «How Long Will I Love You» Элли Голдинг;
  • «Love Maze» BTS и другие.

Выбор Джина:

  • «Perfect Duet» Эда Ширана и Бейонсе;
  • «When I Was Your Man» Бруно Марса;
  • «The Astronaut» Джина;
  • «Everglow» Coldplay;
  • «Dynamite» BTS и другие.

Выбор Шуги:

  • «Sugar» Maroon 5;
  • «Let Her Go» Passenger;
  • «Just the Way You Are» Бруно Марса;
  • «Mr. Brightside» The Killers;
  • «First Love» BTS и другие.

Выбор Джей-Хоупа:

  • «Beautiful Things» Бенсона Буна;
  • «A Thousand Years» Кристины Перри;
  • «Spring Day» BTS;
  • «Adore You» Гарри Стайлса;
  • «Good Days» SZA и другие.

Выбор Чимина:

  • «All of Me» Джона Ледженда;
  • «Easy On Me» Адель;
  • «The Night We Met» Lord Huron;
  • «Happy» Фаррелла Уильямса;
  • «Yellow» Coldplay и другие.

Выбор Ви:

  • «What Makes You Beautiful» One Direction;
  • «Creep» Radiohead;
  • «Love Wins All» IU;
  • «My Funny Valentine» Чета Бейкера;
  • «I Put A Spell On You» Нины Симон и другие.

Выбор Чонгука:

  • «lovely» Билли Айлиш и Халида;
  • «Still With You» Чонгука;
  • «Somebody To You» The Vamps;
  • «Company» Джастина Бибера;
  • «Magic Shop» BTS и другие.

На сайте BTS также появилась форма, в которой сами фанаты могут рассказать о своей любимой песне.