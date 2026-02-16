Участники BTS назвали любимые романтические песни
В преддверии выхода пятого студийного альбома Arirang южнокорейский бойз-бэнд BTS развернул масштабную рекламную кампанию «What Is Your Love Sing?». На русский её название переводится как «Какая у тебя песня о любви?». С этим вопросом коллектив обратился к своим поклонникам. Участники BTS также поделились своими любимыми треками об этом чувстве.
В крупных городах по всему миру появились постеры и инсталляции, на которых было написано «What Is Your Love Sing?». В Сеуле была создана арт-стена с алыми розами.
Помимо этого, все семеро участников BTS раскрыли свои любимые композиции о любви.
Выбор RM:
- «Fix You» Coldplay;
- «Love» Кендрика Ламара;
- «All I Want» Kodaline;
- «How Long Will I Love You» Элли Голдинг;
- «Love Maze» BTS и другие.
Выбор Джина:
- «Perfect Duet» Эда Ширана и Бейонсе;
- «When I Was Your Man» Бруно Марса;
- «The Astronaut» Джина;
- «Everglow» Coldplay;
- «Dynamite» BTS и другие.
Выбор Шуги:
- «Sugar» Maroon 5;
- «Let Her Go» Passenger;
- «Just the Way You Are» Бруно Марса;
- «Mr. Brightside» The Killers;
- «First Love» BTS и другие.
Выбор Джей-Хоупа:
- «Beautiful Things» Бенсона Буна;
- «A Thousand Years» Кристины Перри;
- «Spring Day» BTS;
- «Adore You» Гарри Стайлса;
- «Good Days» SZA и другие.
Выбор Чимина:
- «All of Me» Джона Ледженда;
- «Easy On Me» Адель;
- «The Night We Met» Lord Huron;
- «Happy» Фаррелла Уильямса;
- «Yellow» Coldplay и другие.
Выбор Ви:
- «What Makes You Beautiful» One Direction;
- «Creep» Radiohead;
- «Love Wins All» IU;
- «My Funny Valentine» Чета Бейкера;
- «I Put A Spell On You» Нины Симон и другие.
Выбор Чонгука:
- «lovely» Билли Айлиш и Халида;
- «Still With You» Чонгука;
- «Somebody To You» The Vamps;
- «Company» Джастина Бибера;
- «Magic Shop» BTS и другие.
На сайте BTS также появилась форма, в которой сами фанаты могут рассказать о своей любимой песне.