Звук назвал необычный формат, полюбившийся россиянам в 2025 году

Музыкальный сервис Звук заявил, что слушателей аудиосериалов, подкастов и аудиокниг в 2025 году стало вдвое больше, а библиотека немузыкального контента увеличилась на треть. Главным открытием стали аудиосериалы.

Аудиосериалы отличаются от других форматов тем, что включают в себя сквозной сюжет c эпизодами, актёрскую игру, музыку и саунд-дизайн. Фаворитами слушателей в 2025-м стали романтическое фэнтези «Искра вечного пламени» Пенн Коул, мистический хоррор-детектив «Марголеана» Евгения Гаглоева и исторический нарративный подкаст «Назад в прошлое» от студии Терменвокс.

В рейтинге аудиокниг самым популярным произведением также стала «Искра вечного пламени» Пенн Коул. За ней следуют два тома «Марголеаны» Гаглоева, «Война и мир» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме них россияне слушали «Дюну» Фрэнка Герберта, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Евгения Онегина» Александра Пушкина. В категории «Нон-фикшн» лидировали «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира и сборник рассказов Евгения Гришковца «Порядок слов».

Среди подкастов россияне чаще всего выбирали «ХРУМ, или Сказочный детектив» от Детского радио, «СоюзМультИстории. Простоквашино», «Веснушка и Кипятоша. Новые приключения», а также «Рассказы из русской истории» Владимира Мединского и шоу «Сергей Стиллавин и его друзья» от Радио Маяк.

