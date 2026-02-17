Ирландцы с аккордеоном и титаны хардкора: послушайте эти зарубежные альбомы

Британский продюсер Дэнни Эл Харл экспериментирует с электроникой и цифровой обработкой вокала, а молодая рок-группа Cardinals примешивает к готовым инди-формулам харизматичный аккордеон. Тем временем культовый металкор-коллектив Converge вернулся с гремящей получасовой пластинкой. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новых альбомах, вышедших за рубежом за минувшую неделю.

© Dimitri Hakke/Getty Images

Danny L Harle — Cerulean

© Filippo Alfero/Getty Images

Жанр: экспериментальная электроника.

Продюсер Дэнни Л Харл, известный работой с топовыми поп-артистами, представил свой дебютный лонгплей. Большую часть релиза музыкант спродюсировал самостоятельно, но его давние коллеги по студии также приняли участие в работе, записав несколько вокальных партий. Например, здесь можно услышать преобразованные голоса певиц Кэролайн Полачек и PinkPantheress: они записали вокал, а Харл в свою очередь сделал из их партий объект для собственных экспериментов.

Даже в тех случаях, когда продюсер не обращается за помощью коллег и пишет инструментальную музыку, релиз не лишается своей явственно экспериментальной сущности. Например, Teardrop In The Ocean звучит одновременно как космический эмбиент и эпическая трейлерная музыка, а диктофонная запись детского лепета освежает аранжировку и придаёт ей оригинальности. В целом релиз не стоит пропускать тем, кому нравится электронная музыка в сочетании с другими жанрами: от предсказуемых вроде танцевальной музыки до экзотического ретро.

Converge — Love Is Not Enough

© Соцсети Converge

Жанр: шумный хардкор.

Американская группа Converge, которую часто причисляют к основателям металкора, выпустила 11-й альбом. Лонгплей стал первым самостоятельным релизом команды за девять лет.

Пессимистичное название «Любви недостаточно» можно трактовать как угодно, но в понимании самих музыкантов это призыв впустить в душу нечто, кроме любви и оптимизма. Основной движущей силой релиза становится не пессимизм, а окрыляющая агрессия, временами переходящая в унылый размеренный шум. Такие моменты, как, например, инструментальная композиция Beyond Repair, соединяют вспышки агрессии и придают альбому подобие структуры. К тому же замедление ритма даёт слушателю столь желанную возможность отдышаться.

В течение получаса Converge делают то, что умеют лучше всего: шумят, гремят и наводят ужас. В отличие от большинства современных металкор-команд, коллектив не отказывается от истоков и не подстраивается под современное восприятие. Оставаясь хаотичными, злыми и ненапуганными возможным диссонансом в своих песнях, Converge по-прежнему пишут непростую музыку, бьющую наотмашь и не берущую пленных.

Cardinals — Masquerade

© Соцсети Cardinals

Жанр: расслабленный инди-рок с аккордеоном.

Обласканная музыкальной критикой инди-рок-группа Cardinals из Ирландии представила свой дебютный лонгплей. По словам самих артистов, они назвали его «Маскарадом» в честь человеческой склонности притворяться и носить разные маски. Ленивое инди-рок-звучание не призывает бороться с этой ложью, но помогает над ней поиронизировать, что роднит альбом с классическим романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Cardinals могли бы стать очередной инди-рок-группой и затеряться на фоне других коллективов в похожей стилистике, но коллектив придумал, как этого избежать. Бережно относясь к ирландской культуре, музыканты используют в аранжировках традиционные фолк-инструменты: ярче всего при этом звучит аккордеон. Этих элементов мало, чтобы в полной мере отнести Cardinals к фолк-року, но достаточно, чтобы коллектив звучал свежо и вызывал любопытство.

Долина требует новых испытаний, Шнуров нашёл себе малышку: новые песни