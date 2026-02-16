Денис Майданов получил звание народного артиста России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову. Среди хитов исполнителя — «Вечная любовь», «Пролетая над нами» и другие.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Соответсвующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высокого звания артист удостоен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Денис Майданов — известный автор-исполнитель, композитор, поэт и актёр. До начала сольной карьеры он писал песни для звёзд российской эстрады, в том числе для Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Лолиты, Жасмин, Иосифа Кобзона, Татьяны Булановой и многих других. В 2009 году Майданов выпустил свой первый альбом «Я буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь». В 2017-м артист получил звание заслуженного артиста РФ.

