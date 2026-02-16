В Госдуме наградили бывшую солистку группы «Серебро»

Певица Ольга Серябкина, получившая известность как участница гёрлз-бэнда «Серебро», была отмечена в Госдуме. Её наградила партия «Новые люди» в номинации «Поп-исполнительница».

© Максим Блинов/РИА Новости

«Для меня это очень ценно. Благодарю от души партию “Новые люди”», — поделилась новостью артистка в соцсетях.

Ольга Серябкина начала свою карьеру в составе группы «Серебро». Она написала тексты для многих хитов коллектива, в том числе для песен «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам».

В 2014 году артистка стала продвигаться сольно под псевдонимом Holy Molly, позднее сокращённым до Molly. В 2019-м Серябкина покинула «Серебро» и представила дебютный сольный альбом «Касатка в небе». Сейчас певица выпускает песни под своим настоящим именем.

Интересные факты об Ольге Серябкиной: тайная свадьба и прогулка с волком