Скандальная певица Margo ответила на критику своего вокала

Российская певица Маргарита Овсянникова, известная как Margo, ответила ненавистникам, оставляющим негативные комментарии по поводу её живого вокала.

Артистка опубликовала ролик в социальных сетях, в начале которого показала несколько сообщений от своих недоброжелателей: «Этот стон опять песней зовется?», «Ты не умеешь петь», «Может, ей уже скажут, что петь она не умеет! От слова совсем!», «А кто ей сказал, что она петь умеет?» и «Не пойте, пожалуйста».

Margo не стала ругаться с комментаторами. Она решила доказать своё мастерство на деле и исполнила отрывок из песни «Дай мне силу» Дмитрия Колдуна. С этим же треком певица выступала в декабре на ледовом шоу Евгения Плющенко. Во время своего мини-концерта Margo запуталась в словах композиции и посмеялась над этим в подписи к посту: «Постоянная проблема с текстом песен. Как посоветуете это исправить?» Поклонники в комментариях оценили её иронию.

Margo, провозгласившая себя «певицей номер один в России», прославилась в 2025 году благодаря коллаборациям с Филиппом Киркоровым и американскими рэперами Lil Pump и 6ix9ine.

