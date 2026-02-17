Тейлор Свифт записала ролик об американских фигуристках

Американская поп-певица Тейлор Свифт в проморолике к Олимпиаде рассказала о фигуристках-одиночницах, выступающих за сборную США. Спортсменки представят свою короткую программу уже сегодня, 17 февраля.

© Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images

«Дамы и господа, я хочу представить вам Эмбер, Алису и Изабо, трёх американских шоугёрлз на льду», — заявила Тейлор Свифт в самом начале видео, делая отсылку на свой последний альбом The Life of a Showgirl.

Начала свой рассказ артистка с фигуристки Эмбер Гленн, отметив, что суперсила спортсменки сейчас в том, «чтобы принимать бой и доказывать всему миру, что её веру в себя не сломить».

«Что касается Алисы, она ушла из катания, когда ей было 16, но потом вернулась на собственных условиях. Теперь её движущая сила — радость. Каждый прыжок — праздник. Каждое выступление — свидетельство красоты познания самой себя», — продолжила Свифт.

Об Изабо Левито поп-звезда сказала, что ту привела на Олимпиаду в Италии сама судьба. Её мама выросла в Милане, а бабушка живёт в 13 минутах от олимпийского катка.

На протяжении всего ролика звучит песня Свифт Opalite из альбома The Life of a Showgirl. Ранее она анонсировала выход ремикса на этот трек. Немалую роль в его создании сыграл Трэвис Келси, жених артистки.

Тейлор Свифт готовит релиз, вдохновлённый её женихом