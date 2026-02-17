Пригожин оценил законотворческую инициативу Мии Бойки: «Это бред какой-то»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу идеи певицы Мии Бойки ввести комитет по запрету песен. Он считает, в России уже существует структуры, контролирующие музыкальную индустрию.

По мнению Пригожина, музыканты и без того тщательно проверяют свои композиции на предмет нежелательных формулировок. Об этом он рассказал «Общественной службе новостей».

Сейчас писать музыку и создавать ролики — дело не из простых. Тебе нужно несколько раз перепроверить содержание песни, содержание клипа, чтобы там не было никаких слов, которые могли бы кого-то скомпрометировать, оскорбить или задеть. К чему дополнительно внедрять какие-то комитеты по запрету песен? Это бред какой-то, честно говоря.

Пригожин заявил, что не стоит cоздавать дополнительные государственные органы, которые могут усложнить жизнь артистам.

