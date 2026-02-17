Актриса Волкова раскрыла свои планы на музыку: «Хочется большой сцены»

Российская актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Резервация» и другим, заявила, что сейчас хочет больше внимания уделять своей музыкальной карьере.

© Соцсети Екатерины Волковой

Артистка выступила под открытым небом в центре Москвы, а также подарила цветы своим слушателям. Как рассказала Волкова Telegram-каналу «Звездач», она решила устроить концерт, потому что музыка всегда была её мечтой.

Я по первому образованию дирижер хора и изначально певица, только потом стала актрисой. Отодвинула это на второй план из-за работы в кино и в театре, но хочу сейчас это исправить.

Актриса поделилась, что планирует вставить в свой график больше концертов, но сейчас всё упирается в продажи билетов. Она призналась, что ей «хочется большой сцены», но понимает, что до неё нужно ещё дорасти. Пока же она проводит камерные мероприятия.

