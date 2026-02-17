Известная блогерша заявила о преимуществе ИИ-музыкантов: «У них будущего больше»

Блогерша и певица Карина Кросс считает, что в будущем многих артистов заменит искусственный интеллект. По её мнению, у нейромузыкантов большие перспективы.

© Соцсети Карины Кросс

Кросс призналась, что не имеет ничего против вирусной песни «Сыпь, гармоника!», созданной с помощью нейросетей, ведь в ней звучат стихи Есенина. При этом она «специфически» относится к ИИ-треку «Ворона», в котором используется нецензурная речь.

Блогерша считает, что у виртуальных артистов серъёзные перспективы развития. «Я думаю, что у них будущего больше, чем у нас. Мне кажется, многих артистов заменят сто процентов», — рассказала она в беседе с «Комсомольской правдой».

Кросс также поделилась, что сама пользуется нейросетями. Например, с их помощью она сняла ролик, который набрал 4,5 миллиона просмотров.

Ранее своё мнение по поводу ИИ в музыке высказал дирижёр Юрий Башмет.

