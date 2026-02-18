Популярная российская радиостанция сменила формат вещания

Российская радиостанция ROCK FM объявила о смене формата вещания. Теперь половину эфира занимают зарубежные рок-песни и хиты нулевых, а вторую — ретрокомпозиции из эпохи 70-х и 90-х.

Решение переосмыслить содержание эфира связано с желанием станции напомнить слушателям о временах, когда они были молодыми. Об этом «Рамблеру» сообщил генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга» Игорь Паньков.

Мы сознательно делаем акцент на нулевые, когда большинство из нас учились, взрослели, влюблялись и женились. В то время нас сопровождала та музыка, которая сейчас звучит на ROCK FM. Наша основная аудитория — это поколение, которое сегодня принимает решения, находится в том возрасте, когда они уже познали жизнь и рок для них был и остаётся кодом свободы.

Программный директор ROCK FM Александр Фуковский подчеркнул, что радиостанцию не включают «фоном», а выбирают осознанно.

Нулевые – это наша молодость, и сегодня эта эпоха переживает глобальный ренессанс во всём от моды до кино. Рок-музыка – не исключение. Впереди наших слушателей ждут интересные и приятные изменения: появятся новые программы и шоу. Приглашаю всех, кто ещё не с нами, присоединиться к нашим эфирам.

Он также отметил, что слушатели знают большинство песен наизусть и подпевают им, и призвал других поклонников рок-музыки присоединяться к эфирам.

