Майли Сайрус вернётся к роли Ханны Монтаны спустя 15 лет после финала

Американская поп-артистка Майли Сайрус вновь снимется в роли Ханны Монтаны. Певица станет героиней специального выпуска, приуроченного к 20-летию со дня премьеры сериала.

© Соцсети Майли Сайрус

Съёмки эпизода пройдут в специальном павильоне перед живой аудиторией. Его ведущим станет Алекс Купер, который будет беседовать с Сайрус. Их разговор коснётся культовых сюжетных поворотов сериала, а отдельные сцены будут вновь разыграны перед публикой. Об участии других актёров пока не сообщается.

Премьера эпизода состоится 24 марта на платформе Disney+. Об этом сообщает Variety.

Сюжет сериала «Ханна Монтана» сосредоточен на старшекласснице Майли Стюарт. Она вынуждена скрывать от друзей тот факт, что выступает под псевдонимом Ханна Монтана, так как не хочет нравиться людям исключительно из-за своей популярности. Премьерный показ состоялся 24 марта 2006 года, последняя серия вышла 16 января 2011-го.

Сериал стал одним из самых коммерчески удачных проектов Disney: один эпизод в среднем собирал у экранов 3,5 миллиона зрителей. Сериал также помог Майли Сайрус собрать фан-базу и начать успешную сольную карьеру.