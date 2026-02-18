Звезда сериала «Король и Шут» признался в нелюбви к главному хиту группы

Актёр Константин Плотников, сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут» и его полнометражном продолжении, раскрыл своё отношение к хитам коллектива. Артист отметил, что любит песню «Отражение» из альбома «Продавец кошмаров» (2006), но хит «Кукла колдуна» ему не по душе.

Плотников также отметил, что картина «Король и Шут: Навсегда» целиком основана на песнях коллектива, в отличие от сериала. Слова актёра передаёт ТАСС.

«Кукла колдуна» вышла в «Акустическом альбоме» в 1998 году. Её исполнил Андрей Князев. На протяжении почти 30 лет композиция остаётся одной из самых широко известных песен «Короля и Шута», а с 2021 года трек крепко держится в рейтинге самых популярных композиций стриминга Звук.

