Врачи назвали неожиданное средство для борьбы с безумием

Музыка способна не только облегчить симптомы различных психических заболеваний, таких как шизофрения и депрессия, но и вывести человека из вегетативного состояния. «Рамблер» рассказывает, как музыка воздействует на наш мозг, почему музыкотерапия — это не развлечение, а сложный лечебный процесс и в каких случаях музыка — единственный способ человека связаться с миром.

Под «безумием» обычно подразумевают серьёзные психические заболевания, при которых человек может испытывать галлюцинации, бредовые идеи, не может адекватно воспринимать окружающую реальность. Среди них — шизофрения, биполярное аффективное расстройство, психозы. Причины этих недугов часто сложны и многообразны. Это может быть связано с нарушением работы мозга, генетической предрасположенностью или повреждениями нервной системы. Психологические факторы включают сильный стресс, травмы детства или особенности личности, а социальные — изоляцию, конфликты, потерю близких и злоупотребление психоактивными веществами.

При обнаружении признаков психических заболеваний стоит обратиться к специалисту, который подберёт программу лечения. Чаще всего в таких случаях применяется медикаментозная терапия, но для поддержки пациента также используется музыкальная терапия.

Как музыка влияет на мозг

Психолог, нейробиолог и музыкант Дэниел Левитин в своей книге «Музыка как лекарство» объяснил, почему музыка приносит облегчение при депрессии и тревоге:

Поднимает настроение. Когда человек получает наслаждение от прослушивания приятной мелодии или песни, в его мозгу включается система вознаграждения и выделяется дофамин. Этот гормон удовольствия улучшает эмоциональное состояние.

Что такое музыкотерапия и как она работает

Музыкотерапия — это форма арт-терапии, в которой в качестве лекарства используется музыка. Как рассказал «Рамблеру» врач-психиатр медицинского центра «UNI Клиник» Василий Лебедев, музыкотерапия — это научно обоснованный метод. В отличие от обычного прослушивания музыки лечение таким способом должно проходить под руководством квалифицированного специалиста — музыкального терапевта. Он проводит диагностику, разрабатывает индивидуальную программу и контролирует весь процесс. При этом от пациента не требуется быть музыкально одарённым и образованным, важны лишь искренность и вовлечённость.

Музыкотерапия — это не развлечение, а терапия. Процесс может быть эмоционально сложным, так как затрагивает глубокие переживания. Василий Лебедев врач-психиатр

По словам Лебедева, музыкотерапия используется для решения различного рода проблем: от борьбы с психическими заболеваниями до восстановления после инсульта и стимуляции памяти у пожилых людей.

Музыка становится безопасным языком для выражения чувств, когда слов не хватает. Музыкотерапия позволяет случиться катарсису — пережить и выпустить сложные эмоции. Василий Лебедев врач-психиатр

Клинический психолог и президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП) Антон Черепанов рассказал «Рамблеру», что музыкальную терапию используют достаточно часто. О применении музыки в лечении психических заболеваний заговорили ещё в начале XX века. Пользу этого метода признавали такие известные врачи, как Бехтерев, Корсаков, Догель и другие. При этом на сегодня не все клиники имеют кабинеты для проведения занятий музыкальной терапии и подготовленных специалистов.

Черепанов отметил, что музыку можно разделить на два типа: эрготропную и трофотропную. Если первая бодрит, то вторая, наоборот, расслабляет. При этом важно использовать те звуки и мелодии, которые приятны самому человеку, особенно если он находится в тяжёлом психоэмоциональном состоянии.

Музыкальный терапевт также вспомнил свой опыт работы в психиатрической клинике, где его пациентами в основном были молодые люди. По его словам, для них музыка стала настоящей отдушиной. Она не только повышала настроение, но и помогала справиться с тяжёлыми переживаниями: депрессивными чувствами, нарушением контакта с реальностью, подавленностью из-за нахождения в закрытом стационаре.

Черепанов рассказал, как проходят коллективные занятия музыкотерапией.

Классическая группа — это 8–12 человек. Все сидят в кругу, а по центру находятся музыкальные инструменты: барабаны, шейкеры, колокольчики, металлофоны. На гитаре часто играет ведущий, и именно он управляет процессом, предлагает различные упражнения — активизирующие и расслабляющие. Где-то мы играем, где-то поём, а иногда просто слушаем музыку и обсуждаем её. Антон Черепанов клинический психолог, музыкальный психотерапевт

Психиатр Василий Лебедев подтвердил, что игра на музыкальных инструментах, как и прослушивание музыки, эффективны в лечении. Эти методы работают по-разному.

По его словам, игра на музыкальных инструментах:

Погружает в состояние «здесь и сейчас». Так как этот процесс требует полной концентрации, это способствует отвлечению от тревожных мыслей.

Помогает выразить сложные эмоции через творчество, потому что вы не просто слушатель, а создатель.

Даёт чувство контроля. Освоение даже маленького отрывка позволяет ощутить своё мастерство, что помогает при чувстве беспомощности.

Тренирует мозг и тело. Этот метод задействует оба полушария мозга, память, слух и мелкую моторику. Игра на некоторых инструментах, например на духовых, учит контролировать дыхание, что успокаивает.

У метода есть свои недостатки. Игра на музыкальных инструментах требует навыков, времени и усилий. В момент сильного стресса или паники начать создавать музыку бывает сложно. Помимо этого, человек может сильно расстраиваться, если у него что-то не получается.

У простого прослушивания музыки тоже есть свои преимущества:

Можно мгновенно включить в любом месте.

Успокаивает тело. Медленная музыка, около 60 ударов в минуту, может замедлить пульс и дыхание, тем самым снимая напряжение.

Помогает пережить эмоции. Подбор плейлиста под настроение позволяет «выпустить» чувства и получить облегчение. Энергичная музыка же помогает взбодриться.

Заполняет тишину. Создаёт безопасный звуковой фон, в котором тревога часто уменьшается.

Вызывает приятные воспоминания. Любимая музыка может перенести в хорошие моменты.

По мнению Лебедева, этот способ более пассивен и не даёт такого же чувства личного достижения, как игра на музыкальных инструментах. К тому же в этом случае есть риск застрять в негативных эмоциях.

Может ли музыка навредить пациенту

Психиатр Василий Лебедев уточнил, что у музыкотерапии, как и у других терапевтических вмешательств, есть свои ограничения и противопоказания.

Запрещено заниматься музыкотерапией, если у пациента наблюдается:

Музыкогенная эпилепсия. Это редкая форма рефлекторной эпилепсии, когда судорожные приступы провоцируют определённые звуки, музыка или даже мысли о музыке.

Тяжёлая степень тугоухости или глухота. В таких случаях могут применяться методы виброакустической терапии, когда звук воспринимается через вибрацию тела.

Острый психотический эпизод, например при шизофрении или биполярном расстройстве. Громкая, эмоционально насыщенная или неправильно подобранная музыка может усилить галлюцинации, бред, тревогу и дезориентацию.

Музыкальный терапевт Антон Черепанов отметил, что в случае тяжёлого психического состояния нужно сначала медикаментозно купировать психоз. Только после этого через какое-то время пациента можно будет допускать к занятиям. Черепанов также поделился историей из собственной практики.

Не раз видел, как пациенты в остром состоянии совершенно иначе понимают то, что происходит на занятии. Например, девушка считала, что действие музыкальных инструментов происходит на некоем энергоинформационном уровне. Когда я играл на глюкофоне, пациентка явно испытывала психотические фантазии и галлюцинации. Поэтому её участие в дальнейших занятиях не имело никакого смысла и было для неё небезопасным. Антон Черепанов клинический психолог, музыкальный психотерапевт

Василий Лебедев также назвал случаи, при которых к музыкотерапии стоит относиться с осторожностью, соблюдая все рекомендации врача:

Депрессия с суицидальными мыслями. Необходимо тщательно подбирать музыку. Меланхоличная музыка может усугубить состояние, а слишком радостная — вызвать отторжение и раздражение.

Тяжёлые невротические расстройства, панические атаки. Резкие, диссонансные или неожиданные звуки могут спровоцировать приступ тревоги.

Деменция и болезнь Альцгеймера на поздних стадиях. Музыка может вызывать чрезмерное возбуждение или агрессию.

Эпилепсия (не музыкогенная). В этом случае нужно избегать музыки с резкими перепадами громкости, частот, мощными ритмами, а также мигающего света на сеансах с видеосопровождением.

Острая боль. Сначала необходимо купировать боль медикаментами. Музыка может помочь как вспомогательное средство для расслабления, но она не заменит обезболивающее.

Высокая температура, лихорадка.

Инфекционные заболевания в острой фазе.

Резко негативное отношение пациента к музыкотерапии.

Определённые расстройства аутистического спектра. У некоторых людей с РАС может быть гиперакузия, или же повышенная чувствительность к звукам. Даже тихая музыка может восприниматься как болезненная и невыносимая.

Как музыка пробуждает мыслительные процессы

В книге «Музыка как лекарство» Дэниел Левитин вспоминает историю скрипача Натаниэля Эйерса, карьера которого оборвалась из-за изнурительной шизофрении. В периоды острого психоза он не мог связно говорить и страдал от паранойи, но игра на инструменте буквально собирала его сознание. «Для Натаниэля музыка — это здравомыслие. Музыка позволяет ему с помощью воображения и творчества обращать свои мысли и бредовые идеи в реальность. И это побег из его мучительного состояния», — рассказывал о Натаниэле скрипач Лос-Анджелесского филармонического оркестра Роберт Виджай Гупта.

Антон Черепанов объяснил это тем, что музыка связана с такими отделами нашей нервной системы, которые реагируют в обход вербального канала. Музыка говорит с нами на интонационном, символическом уровнях. Черепанов привёл в пример пациентов с мутизмом. Это психоневрологическое состояние, при котором человек не может говорить. В таких случаях единственным способом коммуникации и выражения своих эмоций остаётся музыка. Эксперт также вспомнил, что дети с расстройствами аутистического спектра, имеющие задержки в речевом развитии, активно соглашаются поиграть во время занятий музыкальной терапией.

Нередко благодаря музыке люди выходили даже из вегетативного состояния. Дело в том, что музыка воздействует на самые глубокие отделы памяти, а также стимулирует мышление, внимание и другие когнитивные процессы. Особенно сильный эффект даёт активное взаимодействие с музыкой — музицирование или пение. Антон Черепанов клинический психолог, музыкальный психотерапевт

Главное: музыка используется в борьбе с психическими заболеваниями

Прослушивание музыки поднимает настроение, снижает стресс, отвлекает внимание, усиливает нейропластичность и даёт ощущение сопричастности.

В лечении психических заболеваний, таких как шизофрения, депрессия, РПП и других, используется музыкальная терапия, которая является научно обоснованным методом. В отличие от простого прослушивания музыки лечение таким способом должно проходить под руководством квалифицированного специалиста — музыкального терапевта. Во время групповых сеансов музыкальной терапии пациенты играют на различных музыкальных инструментах, поют или просто обсуждают музыку.

Музыкальная терапия противопоказана при музыкогенной эпилепсии, тяжёлой степени тугоухости или глухоте, остром психическом эпизоде. Есть также ряд ситуаций, при которых музыкальная терапия проводится с осторожностью.

Как показывает практика, музыка иногда может помочь человеку выйти из вегетативного состояния. Эксперты объясняют это тем, что мелодии и песни воздействуют на самые глубокие отделы памяти, а также стимулируют мышление, внимание и другие когнитивные процессы.

